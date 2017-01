L’ex-policier Josh Ouellette raconte dans un livre son passé d’infiltrateur

Le policier à la retraite Josh Ouellette signe son premier livre, intitulé The catching of a killer, la job de “Ti-Luc Landry”. - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Le policier à la retraite bien connu dans la région Chaleur, Josh Ouellette, n’a pas dit son dernier mot. Il revient, dans son premier livre, sur sa dernière opération d’infiltration, sur fond de meurtre.

Son ouvrage, intitulé The catching of a killer, la job de “Ti-Luc Landry”, a récemment paru aux éditions FriesenPress, de la Colombie-Britannique.

«Ça m’a pris quatre mois pour écrire parce que j’avais toutes mes notes, avec les dates, les heures, les endroits. J’ai écrit en anglais parce que c’était ma première expérience dans le domaine et les termes dont la police ontarienne se sert sont anglais. C’était donc plus facile pour moi. Si le livre se vend bien, les prochains que je vais écrire seront en français», indique Josh Ouellette.

Luc Landry est le nom dont il s’est affublé au cours de la centaine d’opérations d’infiltration qu’il a effectuées durant sa longue carrière.

Le livre relate une de celles-ci, alors que les policiers de Windsor, en Ontario, n’arrivent pas à déterminer lequel de deux suspects a appuyé sur la gâchette, qui a coûté la vie à un homme, en 1997.

Appelé en renfort, Josh Ouellette revêt une fois de plus le personnage d’agent infiltré, pour dénouer l’affaire.

«Ça se passait dans le milieu d’un groupe de crime organisé appelé le West End Gang, connu pour les vols à main armée, les entrées par effraction. Ils fumaient tous du crack. Un des membres a été tué. La raison que j’ai été contacté, c’est que la majorité des gens impliqués dans le dossier était originaire de Grand-Sault et que je parlais français», explique-t-il.

«Ma couverture était que j’étais un gars du Nouveau-Brunswick qui avait perdu son travail parce que j’étais un drogué. Ma femme m’avait mis dehors et j’étais en Ontario pour essayer de reprendre ma vie en main pour mes enfants.»

Il n’aura fallu que 17 jours à Ti-Luc pour faire avouer le criminel, sur le trajet entre l’Ontario et le Nouveau-Brunswick.

«J’avais la tête rasée, la barbe. J’étais habillé comme le criminel typique. Ils m’ont accepté, même si les gars ne me faisaient pas toujours confiance. C’était quand même un peu énervant parce qu’ils m’offraient de la drogue. Je refusais, expliquant que j’essayais de m’en sortir pour récupérer mes enfants», se souvient le policier à la retraite.

«C’est la dernière mission d’infiltration que j’ai faite et la plus intéressante. J’ai décidé de la décrire pour faire comprendre à mes enfants ce que papa faisait quand il n’était pas à la maison et quand il était présent, pourquoi il était souvent fâché contre eux», confie le père de trois enfants et quatre petits-enfants.

Josh Ouellette a servi 42 ans comme membre des forces de l’ordre. D’abord dans la police militaire pendant 14 ans, avant de rejoindre les corps policiers provinciaux et municipaux, dont 20 ans au service de la Ville de Bathurst. Il a achevé sa carrière à titre de chef de la Police régionale B.N.P.P.

Depuis mai 2016, il siège au sein du conseil municipal d’un village côtier dont nous ne préciserons pas le nom pour des raisons de sécurité.