Déversement de diesel après le dérapage d’un camion de 10 roues à Moncton

Un camion de transport de marchandises de 10 roues s’est fermé en portefeuille, déversant tout son diesel sur la chaussée, à Moncton.

L’accident est survenu aux environs de 10h, sur la bretelle du boulevard Wheeler près de la rue St George, mardi matin. Il s’agit d’un dérapage, en raison des conditions routières.

Personne n’a été blessé, mais il y a eu des dégâts de nature environnementale, explique le sergent d’état-major du détachement Codiac de la Gendarmerie royale du Canada, Éric Larose.

«En se refermant sur lui-même, le réservoir d’essence du véhicule a été transpercé. On parle d’une quantité de diesel de plus ou moins 100 litres.»

Le point d’accès est demeuré barré à circulation pour la journée. Une équipe de nettoyage était toujours sur les lieux en après-midi pour creuser le sol et tenter de récupérer le plus de diesel possible.