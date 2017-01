Énergie Est: un Acadien à la tête du comité d’audience

L’ex-haut fonctionnaire néo-brunswickois Don Ferguson présidera le comité d’audience de l’Office national de l’énergie (ONÉ) sur le projet de pipeline Énergie Est.

L’Office a annoncé lundi que Don Ferguson sera à la tête du comité de trois personnes chargé de se pencher sur ce projet majeur qui vise à transporter du pétrole de l’Alberta jusqu’à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Les deux autres commissaires sont l’experte-conseil Carole Malo et l’avocat de formation Marc Paquin.

On ignore pour l’instant quand reprendront les audiences publiques sur le projet Énergie Est et si elles seront reprises du début.

«Le comité va se pencher sur ces questions dans les semaines qui viennent», affirme le porte-parole de l’ONÉ, Marc Drolet, par courriel.

«Il reste encore des détails à confirmer, mais les Canadiens peuvent avoir l’assurance que l’audience relative à Énergie Est sera juste, transparente, opportune et accessible», indique l’ONÉ dans le communiqué de presse annonçant l’affectation des trois commissaires.

Ces trois personnes ont été nommées en décembre afin de remplacer le panel précédent, qui s’était récusé en septembre alors que ses membres faisaient l’objet d’allégations de partialité.

Ces allégations étaient en lien avec des révélations faites par le National Observer.

L’été dernier, ce média en ligne indépendant avait révélé que deux des trois commissaires avaient rencontré l’ex-premier ministre québécois Jean Charest en 2015 alors que ce dernier était rémunéré comme consultant par le promoteur d’Énergie Est, TransCanada.

Les commissaires en bref

Don Ferguson, originaire de Tracadie, a oeuvré au sein de la fonction publique néo-brunswickoise pendant 35 ans. Il a été sous-ministre de diverse ministères pendant 11 ans. Il a quitté la fonction publique en 2014 et est aujourd’hui codirecteur du cabinet-conseil On Point Consulting.

Carole Malo a fait carrière dans les secteurs privé et public en conception, en approvisionnement et en réalisation de grands projets d’énergie et d’infrastructure. Elle a notamment occupé des postes de direction chez SNC-Lavalin Capital, Hydro-Québec et Infrastructure Ontario. Elle est aujourd’hui à la tête de son propre cabinet-conseil.

Marc Paquin est un avocat de formation. Il a fondé la firme de services-conseils stratégiques et think tank Unisféra. De 2014 à 2016, il a été commissaire à temps partiel au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) au Québec. Cette entité consulte la population sur divers projets.