Navires de croisière: une bonne saison 2017 est à prévoir à Saint-Jean

Les grandes villes portuaires du Canada s’attendent à connaître une bonne année en 2017, grâce à la visite de plus de navires de croisière, attirés par un huard faible ainsi que par les festivités du 150e anniversaire de la fédération canadienne.

Tous les ports maritimes canadiens dans les provinces de l’Atlantique, au Québec et en Colombie-Britannique s’attendent à une hausse du trafic de navires de croisière cette année.

Cette hausse prévue du nombre de croisiéristes se fera toutefois un peu moins sentir au Nouveau-Brunswick, alors que les activités des navires de croisière en 2017 demeureront concentrées dans la Ville de Saint-Jean.

Jim Quinn, le PDG de Port Saint John, a indiqué il y a quelques semaines s’attendre en 2017 à une année qui ressemblera à celle enregistrée en 2016.

L’an dernier, le nombre de passagers a bondi de 21% au cours de la saison des croisières au port de Saint-Jean.

La ville portuaire avait alors accueilli 143 926 croisiéristes et 59 003 membres d’équipage qui étaient à bord de 63 navires.

«On peut prévoir la venue d’environ 150 000, peut-être même 160 000 visiteurs», a indiqué Beth Kelly Hatt, la fondatrice du voyagiste Aquila Tours.

«Contrairement aux autres ports canadiens, c’est en 2018 qu’il y aura un boom touristique et que l’on verra une augmentation significative du nombre de voyageurs à Saint-Jean», explique-t-elle.

L’experte du domaine touristique croit fermement qu’il serait possible pour les ports du nord du Nouveau-Brunswick d’entrer dans l’industrie des croisières.

Son entreprise avait d’ailleurs réalisé en 2013 une importante étude portant sur l’élaboration d’une stratégie des croisières gagnante pour le Nord du Nouveau-Brunswick.

Cette étude présentée au gouvernement du Nouveau-Brunswick et l’évaluation approfondie de la région du nord du Nouveau-Brunswick avaient alors permis de cerner trois destinations de croisière potentielles, soit la Péninsule acadienne, Miramichi et Dalhousie.

«Il y a définitivement une belle opportunité dans la Péninsule acadienne, car il y a des produits et une joie de vivre dans cette région», estime Beth Kelly Hatt.

Daniel Landry, le directeur général du port de Caraquet, a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’il n’y aura pas de navires de croisière en 2017 et en 2018 dans la Péninsule acadienne.

«On ne pourra pas profiter de cette manne, car on prévoit refaire notre quai principal qui peut accueillir les navires de croisière. Mais ça augure bien pour les années à venir».

La Péninsule acadienne a eu l’occasion de goûter avec un certain succès au marché des croisières. En 2012, un navire de Travel Dynamics s’est arrêté à deux reprises au Port de Caraquet.

L’expérience s’est poursuivie jusqu’en 2014, dernière année où il y a eu une telle présence navale à cet endroit.

À Belledune, l’idée d’instaurer une industrie des navires de croisière demeure toujours écartée à ce jour.

«Il ne faut jamais dire jamais, mais ce n’est pas un projet que nous avons à l’œil. On mise beaucoup plus sur le secteur commercial et industriel» a indiqué Denis Caron, le PDG du Port de Belledune. Les ports des provinces de l’Atlantique s’attendent en 2017 à une hausse du nombre de passagers en escale, qui avait atteint l’an dernier 600 000, a indiqué Brian Webb, directeur général de l’agence Cruise Atlantic Canada, établie en Nouvelle-Écosse.

Il attribue surtout cette hausse du nombre de visiteurs à la faiblesse du dollar canadien, ce qui a poussé il y a un an ou deux les lignes de croisière à ajouter des escales dans des ports canadiens pour l’été prochain.

Avec des extraits de la Presse Canadienne