90 jours de prison pour avoir conduit une septième fois sans un permis valide

Un individu intercepté une septième fois au volant alors que son privilège de conduire est pourtant révoqué depuis mai 2011 a écopé d’une peine de 90 jours de prison en Cour provinciale à Edmundston, lundi.

Luc Stéphane Moreau, de Rivière-Verte, a récemment été arrêté au volant par les autorités policières alors que son permis de conduire était suspendu depuis plus de cinq ans. Il en était à sa septième infraction du genre.

La cour a accepté que l’homme âgé de 30 ans puisse purger sa peine de façon discontinue, soit les fins de semaine. L’accusé n’a émis aucun commentaire lorsque invité à le faire par le tribunal.

La juge Suzanne Bernard lui a rappelé que conduire un véhicule automobile est un privilège et non un droit. Comme il est père de deux enfants, elle lui a fait remarquer qu’il serait important pour lui de respecter la loi et d’avoir un permis valide pour le bien-être de sa famille.