Avis de faire bouillir l’eau à Moncton

Un avis de faire bouillir l’eau est en vigueur dans plusieurs quartiers de la Ville de Moncton à la suite d’un bris important de la conduite principale mardi.

Le bris s’est produit sur l’avenue Edgett, à proximité de l’Hôpital de Moncton.

La zone touchée englobe une large partie de la ville. Les quartiers situés au nord et au sud du chemin Mountain, du boulevard Wheeler jusqu’à la rue West, sont presque tous concernés par l’avis d’ébullition.

De nombreux commerces et restaurants du secteur n’ont pas ouvert leurs portes mercredi.

La municipalité indique que cette précaution a été décrétée à titre préventif.

«Bien que les réparations soient effectuées avec soin, l’eau pourrait avoir été contaminée», précise-t-elle dans un communiqué.

L’avis sera en vigueur pour 72 heures.

La Ville de Moncton demande donc aux résidents de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute puis de la laisser refroidir avant de s’en servir.

L’eau est sans danger pour la douche, le bain, le lave-vaisselle ou la machine à laver. En revanche, elle doit être bouillie avant d’être bue ou d’être utilisée pour préparer la nourriture, des boissons et des glaçons. Il en va de même pour le lavage des fruits et des légumes et le brossage des dents.

Cette marche à suivre est particulièrement recommandée pour les personnes dont le système immunitaire est fragile. L’eau contaminée peut causer la maladie chez les humains, notamment la diarrhée, les crampes, la nausée, les maux de tête.