L’avis d’ébullition d’eau fait le bonheur de certains restaurateurs de Moncton [vidéo]

L’avis d’ébullition d’eau en vigueur à Moncton pose des problèmes à certains restaurateurs, et fait le bonheur des autres. C’est le cas du Deluxe French Fries, sur le chemin Mountain, qui profite d’une clientèle accrue en raison de la fermeture temporaire de ses voisins.

L’équipe a dû mettre les bouchées doubles vers midi.

«Nous avons eu beaucoup plus de gens qu’à l’habitude. C’est probablement la clientèle des autres restaurants qui ont dû fermer temporairement. On espère que ça ne durera pas trop longtemps, mais d’ici là, ça sera un petit plus pour notre chiffre d’affaires», explique l’aide-gérante, Sharon.

Comme la friteuse est l’instrument de prédilection des cuisiniers, l’avis d’ébullition en place n’a aucun impact sur leur préparation des aliments.

«Ça n’arrête pas nos opérations, parce qu’on fait cuire nos aliments surgelés dans la friture. Les employés peuvent quand même se laver les mains, alors on continue. On a de l’eau en bouteille pour ceux qui en veulent!»

Le restaurant Poulet frit Kentucky, situé à quelques pas, n’a visiblement pas eu cette chance. Les portes avant et la station pour la commande à l’auto sont placardées d’un avis de fermeture, jusqu’à ce que la situation soit résorbée.

Avis d’ébulition

Près de 4000 résidences et complexes -dont cinq écoles- sont touchés par un avis d’ébullition d’eau, à Moncton. Une conduite principale a éclaté sous la rue Edgett, mardi soir, près de l’Hôpital de Moncton.

Exceptionnellement, le centre hospitalier n’est pas affecté. Comme il opère sous un système d’aqueduc modifié, l’alimentation en eau n’a été coupée que pour quelques minutes. Le ministère de la Santé ne l’a donc pas assujetti à l’avis d’ébullition.

Les quartiers situés au nord et au sud du chemin Mountain, du boulevard Wheeler jusqu’à la rue West, sont presque tous touchés par l’avis d’ébullition.

La Ville de Moncton demande aux résidents de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute puis de la laisser refroidir avant de s’en servir.

L’avis sera en vigueur au moins jusqu’à vendredi soir. La Ville publiera un communiqué officiel pour confirmer que tout est rentré dans l’ordre.

L’eau est sans danger pour la douche, le bain, le lave-vaisselle ou la machine à laver. En revanche, elle doit être bouillie avant d’être bue ou d’être utilisée pour préparer la nourriture, des boissons et des glaçons. Il en va de même pour le lavage des fruits et des légumes et le brossage des dents.

La Ville de Moncton recommande particulièrement cette marche à suivre pour les personnes dont le système immunitaire est fragile. L’eau contaminée peut causer la maladie chez les humains, notamment la diarrhée, les crampes, la nausée, les maux de tête.

«Bien que les réparations soient effectuées avec soin, l’eau pourrait avoir été contaminée», est-il précisé dans le communiqué de presse.

Warren Buchanan n’est pas trop importuné par l’avis d’ébullition. Il estime que la ville a rapidement rebranché le réseau d’aqueduc. – Acadie Nouvelle : Anthony Doiron Plusieurs restaurants ont fermé boutique en raison du bris d’aqueduc. – Acadie Nouvelle : Anthony Doiron L’avis de faire bouillir l’eau est en vigueur dans la partie jaune sur la carte. – Gracieuseté

Inconfort minime

À la pharmacie Lawton, Warren Buchanan descend de sa voiture pour aller faire des emplettes. Le septuagénaire a appris la nouvelle de l’avis d’ébullition de son voisin, en matinée. Il n’en fait pas grand cas.

«Il ne s’agit que d’un inconfort minime et temporaire. Ça ne durera pas bien longtemps de toute façon. On va faire avec et on va faire bouillir notre eau d’ici là.»

L’homme estime que les travailleurs de la Ville de Moncton ont agi rapidement, en rétablissant la pression du système d’aqueduc en quelques heures après l’éclatement de la conduite.