Des motoneigistes pestent contre le moment choisi pour réparer un pont

Le pont du sentier de motoneige qui surplombe la rivière Bass sera fermé pour un mois, pour rénovations. Des intervenants du milieu critiquent le moment choisi pour entreprendre des travaux sur cet accès important qui relie Bathurst à la Péninsule acadienne.

Le pont, à l’est de Bathurst, ne sera pas praticable du 16 janvier au 12 février. Il sera en chantier pour remplacer la surface de son tablier et des garde-corps. Les coûts de réparations sont évalués à 50 000$.

Le président de Nepisiguit Sport Lodge, dont le club est responsable de l’entretien de ce sentier, s’interroge sur la période ciblée pour faire les travaux, alors que ce tronçon est très fréquenté.

«C’est un mauvais moment. Aussi simple que ça. C’est le pic du tourisme dans la région et une des artères majeures pour la Péninsule acadienne va être interrompue. Ce qui va se passer, c’est que les motoneigistes vont se promener sur le bord de la route, ce qui n’est pas le meilleur scénario», dit Richard Dobson.

«Nous avons plus de touristes, à cause du manque de neige à certains endroits des maritimes, donc c’est un temps occupé. Et rien ne garantit que les travaux seront finis à la date prévue», soulève M. Dobson.

Le ministère de Développement de l’énergie et des ressources naturelles affirme qu’elle a auparavant consulté la Fédération des clubs de motoneigistes du Nouveau-Brunswick et que celle-ci a convenu que le pont devrait être réparé plus tôt que tard.

«Étant donné que le pont de sentier de la rivière Bass est utilisé pendant les douze mois de l’année pour diverses activités récréatives, certains utilisateurs seraient gênés, quelle que soit la période de l’année où les réparations auraient été effectuées. Le financement est devenu disponible pour effectuer les réparations maintenant, et comme le pont était en mauvais état, la décision a été prise pour aller de l’avant avec les réparations à ce moment», nous a expliqué par courriel Jean Bertin, porte-parole du ministère.

Ronald Lanteigne, le président du Club Motoneige Nord-Est, ne compte pas demeurer les bras croisés. Il a pris contact avec les députés locaux pour repousser le calendrier du chantier.

«Je ne peux pas comprendre, que la province qui fait la promotion de l’odyssée du Nord bloque les touristes. Et les résidants de Pokeshaw, Saint-Léolin, Grande-Anse qui veulent monter par Bathurst ont l’accès coupé, de même que des gens qui veulent venir visiter la Péninsule acadienne. Il y a une alternative pour venir à Caraquet, mais qui te rallonge considérablement. Il faut que tu descendes à Allardville et passes par Tracadie. On parle d’un détour de plus de deux heures», note-t-il.

Il croit que les améliorations du pont pourraient être réalisées entre la fin de leur saison et celle des véhicules tout-terrain.