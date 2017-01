Pénurie de main-d’oeuvre: un problème de longue date

Le président de l’Association des transformateurs de homard du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, Jerry Amirault. - Archives

La pénurie de main-d’œuvre locale qui touche les usines de transformations du Nouveau-Brunswick n’est pas un phénomène récent et elle va probablement continuer à s’accentuer à mesure que le vieillissement du bassin de travailleurs actuels se poursuit, dit Jerry Amirault, président de l’Association des transformateurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Depuis cette semaine, l’entreprise Les Pêcheries Bas-Caraquet fait publier une offre d’emploi dans l’Acadie Nouvelle où elle menace de faire sous-traiter son produit dans des usines en Asie si elle ne recrute pas assez de personnes pour effectuer le travail dans la Péninsule acadienne.

«Si on ne trouve pas assez de gens pour travailler, il va falloir que l’ouvrage se fasse quelque part. Ça fait six mois qu’on cherche des gens. C’est un vrai défi», a expliqué Rodolphe LeBreton, propriétaire des Pêcheries Bas-Caraquet, en début de semaine.

La population dans les provinces de l’Atlantique, y compris le Nouveau-Brunswick, est vieillissante, rappelle Jerry Amirault. Selon Statistique Canada, les gens âgés de 65 ans et plus devraient former environ 22% de la population en 2026. Pendant cette même période, la province pourrait perdre près de 45 000 personnes en âge de travailler.

«Alors, nous sommes dans une situation où la population est en décroissance. Il y a plus de morts que de naissances et les jeunes quittent les régions rurales pour s’installer dans les villes. Les usines sont situées dans les communautés rurales, donc nous nous trouvons dans une situation où le bassin de travailleurs potentiels n’est tout simplement pas assez suffisant», lance M. Amirault.

Pour combler ce manque à gagner, les usines de transformation dépendent depuis des années sur des travailleurs de l’étranger.

Le gouvernement conservateur de Stephen Harper a mis en place des réformes dont l’objectif était de forcer les usines à embaucher plus de Canadiens. À la mi-décembre, les libéraux de Justin Trudeau ont modifié l’une des mesures qui forçait les travailleurs étrangers à quitter le pays après un maximum de 48 mois de travail accumulés. Par contre, dans l’ensemble, Ottawa maintient le statu quo. Jusqu’à 20% de la main-d’œuvre des usines dont la participation au Programme des travailleurs étrangers temporaires a commencé avant le 20 juin 2014 peut provenir d’un autre pays. Les autres doivent vivre avec un plafond de 10%.

Même si Jerry Amirault favorise le maintien de ces entreprises et des emplois au Canada, devant cette situation il n’est pas surpris que certaines entreprises se tournent vers l’Asie pour transformer des produits.

«Si vous n’avez pas la main-d’œuvre, il faut quand même effectuer le travail. Avec les réformes du gouvernement, si on ne peut pas faire entrer des gens de l’étranger, il faut amener le travail là où se trouvent les gens.»

D’après le président de l’Association des transformateurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, les usines de transformation sont à la recherche de solutions. Comme plusieurs industries, elles ne sont pas à l’abri de la robotisation, mais elles ont toujours besoin de bras pour exécuter un nombre de tâches.

«L’automatisation est un défi. Sur le plan mondial, notre industrie est assez petite. Donc ce n’est pas comme si nous avions accès à une pièce d’équipement dans un magasin qui pourrait remplacer les employés. Il y encore beaucoup de recherche à faire. Plusieurs entreprises ont investi des ressources importantes pour y arriver.»