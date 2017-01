Bouctouche: Mills Aquaculture ferme ses portes

L’usine de transformation de fruits de la mer Mills Aquaculture, de Bouctouche, ferme boutique, mettant au chômage une centaine de personnes. La nouvelle est un coup dur pour la petite municipalité d’un peu plus de 2000 habitants.

Les employés de Mills Aquaculture ont eu une mauvaise surprise, en septembre, quand leurs employeurs ont soudainement mis fin à la saison, près de six mois plus tôt que prévu.

Quelques semaines plus tard, leurs pires soupçons ont été confirmés. Les supérieurs ont appelé chacun d’entre eux à la maison, leur demandant de retourner à l’usine afin de chercher leurs effets personnels. L’usine ne rouvrirait plus ses portes.

C’est avec grande peine que Jeannine Nowlan, une femme de Bouctouche qui travaille «su» Mills depuis l’âge de 15 ans, a appris la nouvelle.

«C’était vraiment triste. Le monde pleurait. Tu travailles à un endroit 35 à 40 ans et tout à coup; bang! Tu reçois un appel te disant de venir chercher tes choses, et ça n’ouvrira pas de nouveau», affirme celle qui a travaillé à l’usine pendant 35 ans.

La fermeture bouleverse Mme Nowlan et ses collègues. Plusieurs d’entre eux avaient l’habitude de se rendre au travail à pied et d’aller manger aux restaurants locaux pendant l’heure du midi.

À court terme, ils reçoivent des prestations d’assurance emploi. Au printemps, ils se trouveront probablement des emplois dans les usines de la région de Cap-Pelé.

«J’ai une vingtaine d’appels par semaine. On demande “qu’est-ce qu’on va faire? Où est-ce qu’on va aller?” Je leur dis: “on n’a pas le choix. Il va falloir se trouver un emploi ailleurs”.»

La fermeture aura de profonds impacts sur l’économie locale selon le maire Roland Fougère. Les restaurants seront les plus durement touchés.

«Ça déclenche une réaction en chaîne. Perdre 100 à 150 emplois, ça affecte bien du monde. Ça a un impact sur les petites entreprises comme les restaurants. J’ai parlé à quelques propriétaires et ils me disent que leurs chiffres d’affaires du mois passé sont pas mal différents de ceux de l’an dernier.»

«Ça va briser Bouctouche. On va travailler à Cap-Pelé et ces places-là. On va emporter notre argent là-bas», ajoute Mme Nowlan.

La femme de Bouctouche mentionne que l’ancien gérant de Mills Aquaculture, Charles Daley, est retourné dans sa province natale de Terre-Neuve-et-Labrador, où il a décroché un nouvel emploi.

Mills Aquaculture appartient à Orion Seafoods, une filiale du géant américain Chicken of the Sea. L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre un porte-parole du conglomérat, mais nos efforts n’ont pas porté leurs fruits.

Selon Mme Nowlan, des rumeurs circulent selon lesquelles d’autres entreprises seraient intéressées de racheter l’usine.