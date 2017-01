Facebook: France D’Amour au coeur d’une polémique dans le Nord-Ouest

La publication sur le réseau social Facebook de propos de l’auteure-compositrice-interprète québécoise France D’Amour a suscité la grogne chez de nombreux internautes d’origine acadienne.

La chanteuse, une habituée de la Foire brayonne, s’est mise en quelque sorte dans l’embarras en se moquant publiquement d’un commerce d’esthétique situé à Edmundston.

Toute l’histoire a commencé mardi lorsque l’artiste a publié une photographie de l’enseigne du salon d’esthétique BO-T CHEZ L’N’.

La photographie était accompagnée du commentaire «Sur la route on voit toute sorte d’affiche, et y’en a qui se donne la peine, sauf que…», et des hashtags #FaceBotchée, #jeudemotdouteux et #jeVeuxConnaitreLyne.

Le message est loin d’être passé inaperçu, suscitant de vives réactions d’internautes outrés par les propos et les moqueries de la chanteuse.

Par centaines, les utilisateurs ont dénoncé le manque de respect de France D’Amour à l’endroit du commerce et de sa propriétaire et réclamé des excuses de la part de l’artiste.

La propriétaire de l’entreprise, Hélène Ringuette, a vivement réagi sur Facebook aux moqueries de la chanteuse, se disant triste et ridiculisée. Elle affirme que c’est le conjoint de sa mère, qui récupérait d’une greffe de cœur, qui lui a fabriqué cette enseigne.

Les internautes n’ont pas tardé à prendre la défense de la commerçante en inondant la page officielle Facebook de France D’Amour de messages très peu tendres.

«Tu dois des excuses pour le commentaire sans coeur que tu as fait pour l’affiche « Bo-T chez L’N’. Si tu savais l’histoire et les épreuves que cette jeune femme a subie, tu aurais pas mal honte de toi-même», a écrit Sharon Caron.

«Je suis vraiment désappointée du commentaire que tu as fait concernant BO T chez LN, tu as manquée de jugement (big time). Tu m’as déçu énormément, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi méchante! Hélène ne mérite pas ça, et j’espère seulement que dans ton cœur tu trouveras une place pour t’excuser auprès d’elle», a pour sa part écrit Nicole-Maurice Pelletier-Ringuette à la chanteuse.

D’autres internautes ont écrit que l’artiste ne sera plus la bienvenue au Nouveau-Brunswick.

France D’Amour, qui dit apprécier les jeux de mots, a tôt fait de s’excuser auprès d’Hélène Ringuette, tout en retirant de Facebook les controversés propos.

Nathalie Corbeil, l’agente de promotion de France D’Amour, a indiqué à l’Acadie Nouvelle que la chanteuse n’émettra pas de commentaire au sujet de cette polémique.

Hélène Ringuette a également effacé tous les propos au sujet de sa mésaventure avec la chanteuse de sa page Facebook.

Autres controverses

France D’Amour s’ajoute à longue liste d’artistes qui ont eu maille à partir avec les réseaux sociaux.

En 2015, Marie-Chantal Toupin avait publié sur Facebook des propos racistes envers les musulmans. La vedette québécoise avait à l’époque rigolé d’une femme qui avait été étranglée par sa burqa en faisant du karting.

Cette bourde lui avait coûté un contrat d’animation à la télévision.

Plus près de nous, le chanteur Louis Bérubé avait également suscité la controverse en écrivant des commentaires sur les transgenres sur sa page Facebook. – SL