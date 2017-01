La famille de Ricky Cyr intente une poursuite au civil

La famille de Ricky Cyr poursuit au civil le jeune homme accusé d’avoir causé sa mort, Gabriel Cyr, ainsi que le propriétaire du Café d’la Veille Forge de Saint-Jacques, l’établissement devant lequel s’est produite l’altercation mortelle, le 28 décembre 2014.

L’avis de poursuite a été déposé en juillet 2016 par le père de la victime, Richard Cyr, en son nom et au nom de la Succession de Ricky Cyr.

Le 2 janvier 2015, le jeune homme de 22 ans est décédé des blessures découlant d’une altercation qui a mal tourné à la fermeture et à l’extérieur d’un bar de Saint-Jacques quelques jours plus tôt.

Le procès sous une accusation d’homicide involontaire de Gabriel Cyr, âgé de 20 ans, s’est déroulé en décembre. Le juge chargé de l’affaire rendra sa décision le 23 février.

Les deux défenderesses ont déposé des documents à la cour confirmant leur intention de présenter une défense face à cette action au civil.

L’avocate de Gabriel Cyr, Me Jocelyne Moreau-Bérubé, a affirmé qu’elle a demandé une extension pour son dépôt, le temps que le dossier connaisse son dénouement dans quelques semaines devant le tribunal à Edmundston.

L’avis de poursuite déposé au greffe par la firme d’avocats représentant Richard Cyr fait état que Ricky Cyr est décédé des coups et blessures subis lors de son altercation avec Gabriel Cyr. Ces affirmations n’ont pas été prouvées en cour.

Le propriétaire du Café d’la Vieille Forge est aussi poursuivi pour avoir fourni de l’alcool à Gabriel Cyr et du fait que le personnel de sécurité de l’établissement n’est pas intervenu dans cette querelle qui se passait à l’extérieur après la fermeture du bar.

Le plaignant allègue que lui et sa famille ont vécu des séquelles psychologiques liées à l’acte de violence commis en toute conscience de cause sans se soucier des possibles conséquences par Gabriel Cyr à l’endroit de Ricky Cyr et la négligence du Café d’la Vieille Forge.

La famille allègue également que le défunt a subi des pertes de revenus passées et futures à la suite de son décès, lesquelles sont recouvrables par sa succession.

Au nom de son père, sa famille immédiate et la conjointe du défunt, la poursuite réclame des dommages-intérêts généraux et particuliers pour la perte financière résultant de la mort de Ricky Cyr, pour les frais funéraires, pour la perte de son fils et pour la peine éprouvée par la famille ainsi que les démarches judiciaires.