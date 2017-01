Loterie Chasse à l’As: la folie s’empare de Lamèque

La folie de la loterie Chasse à l’As s’empare de Lamèque. Le montant du gros lot du prochain tirage est évalué à plus de 175 000$. Pendant que des milliers de gens des quatre coins de la Péninsule acadienne s’arrachent les billets, le Père Patrick McGraw y voit une bonne façon de mobiliser les gens autour d’une bonne cause.

Comme les autres concours du même genre, un tirage a lieu chaque semaine. Des billets sont en vente du lundi au vendredi, entre 9h et 16h, au presbytère, à Lamèque. Le mardi soir, ils sont disponibles entre 19h et 21h au restaurant la Roue du Capitaine.

Les mardis soirs, les organisateurs pigent un numéro gagnant et une personne chanceuse remporte immédiatement 20% du lot hebdomadaire, tandis que 50% des profits sont versés à la Paroisse Saint-Pierre qui couvre les communautés chrétiennes des îles Lamèque et Miscou. L’autre 30% des revenus sont ajouté au lot cumulatif. Pour remporter le grand prix, le gagnant de la semaine doit tirer l’as de cœur.

La gagnante du 10 janvier n’a pas décroché le gros lot, mais elle a quand même pu se contenter d’un montant de 23 810$.

«Au cours des dernières années, nous avons fait beaucoup de réparations un peu partout. Par exemple, à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, l’église a été fermée pendant quelques mois pour des travaux majeurs. Ça été fait, mais ç’a diminué les montants dans nos comptes», explique le Père McGraw.

D’autres travaux sont nécessaires ailleurs dans la paroisse, dont à Miscou, Pigeon Hill, Lamèque et Petite-Rivière-de-l’Île.

Même si l’envie de gagner de l’argent motive les participants de la loterie, au cours des dernières semaines, plusieurs autres s’investissent dans la cause.

«Il y a beaucoup de gens qui s’impliquent. C’est le fun. C’est du nouveau monde que nous n’avons pas toujours l’habitude de voir. On espère pouvoir en garder par la suite pour des conseils paroissiaux et ainsi suite.»

«Les gens avaient probablement la perception que ce n’était pas ‘cool’ d’être bénévole dans une église, mais là, avec une loterie qui fonctionne, l’église a l’air un peu moins plate. Nous sommes une église bien vivante et avec la loterie, les gens ont envie de s’engager. Ils savent que c’est pour une bonne cause.»

Après que la Paroisse Saint-Pierre ait atteint ses objectifs financiers, le Père McGraw espère tourner son regard vers d’autres causes dans la communauté.

«Il y a des organismes qui s’occupent des malades, des personnes âgées, des démunis, de la jeunesse. On veut que notre pastorale puisse aider financièrement ces organismes. L’église ne devrait pas seulement être là pour célébrer la messe le dimanche, mais aussi pour aider, encourager et accompagner ces groupes. Ça fait partie de la mission de l’Église.»

Comme des petits pains chauds

Chaque semaine, des gens de tous les coins de la Péninsule acadienne et même d’ailleurs passent par le presbytère à Lamèque pour acheter des billets qui s’envolent comme des petits pains chauds.

«Aujourd’hui, c’est moins occupé, mais ce n’est rien en comparaison aux vendredis, lundis et mardis. Ce sont nos grosses journées. Il y a cinq bénévoles pour vendre des billets et on ne fournit plus. Il peut avoir jusqu’à 400 personnes qui passent dans la journée», explique Robert Savoie, un bénévole.

«C’est beaucoup d’ouvrage, mais les gens sont encouragés parce que c’est pour une bonne cause. Les gens sont généreux, mais ils veulent aussi gagner. Tout le monde achète des billets.»

Aux prises avec un «heureux problème»

Gilles Chiasson, propriétaire d’Impression PolyGraf, est aux prises avec un heureux problème. Son entreprise à Lamèque imprime les billets vendus dans le cadre de la loterie. Au cours des dernières semaines, la Paroisse de Saint-Pierre est devenue son client le plus important.

«Nous profitons un peu de la folie. C’est exigeant, mais c’est un heureux problème. Quand on a de l’ouvrage, c’est toujours une bonne chose!»

Pour répondre à la demande, Gilles Chiasson a l’intention d’ajouter un employé à son équipe, surtout si l’as de cœur n’est pas pigé lors du prochain tirage.

«Je n’aurais pas le choix. Jusqu’à présent, j’ai amélioré mon système pour que nous puissions être plus efficaces, mais tout arrive si rapidement. C’est un défi parce que si la carte n’est pas pigée, je dois me préparer pour la semaine suivante. En octobre, j’avais imprimé 4000 billets. Cette semaine, c’est près de 200 000.»

D’autres entreprises locales apportent également des ajustements à leurs équipes et leurs horaires pour répondre à la demande. Le café-boutique Aloha a notamment prolongé ses heures d’ouverture mardi dernier pour permettre aux participants de prendre un café en attendant.

«Que ce soit au P’tit Mousse, au Dixie Lee ou chez Pizza Amy, ça l’air que l’achalandage a beaucoup grimpé à plusieurs endroits», dit le Père McGraw, en citant quelques exemples.

Un as de pique qui vient en aide à une radio communautaire

Toujours dans le nord de la province, mais un peu plus à l’ouest cette fois, une autre loterie de type Chasse à l’as tire plutôt bien son épingle du jeu. Mercredi, à sa 17e semaine, l’as de pique de Route 17 – la radio communautaire des Hauts-Plateaux dans le Restigouche-Ouest (Kedgwick/Saint-Quentin) – frôlait les 34 000$. L’as n’a pas été tiré, ce qui signifie que le gros lot ne peut que grossir pour la semaine suivante. «C’est vraiment pas mal en peu de temps pour une petite région comme la nôtre qui compte environ 7000 habitants», explique le président du conseil d’administration de la radio, Marcel Paquet.

Comme pour de nombreux autres organismes à but non lucratifs à qui bénéficient ces loteries, l’argent récolté constitue un gain important pour la pérennité financière de Route 17. «Notre Chasse à l’as nous a déjà permis d’accumuler au-delà de 50 000$. C’est énorme pour une radio comme nous, car on est loin de rouler sur l’or. C’est plus que le salaire d’un employé. Ça compense le manque de revenus publicitaires. Ça nous prendrait encore quelques as pour être vraiment à l’aise financièrement. C’est pour ça qu’on n’est vraiment pas pressé que celui-ci soit pigé», lance-t-il à la blague.

Mercredi, les ventes de la dernière soirée ont atteint un impressionnant total de 11 415$, une somme qui n’est pas sans surprendre les organisateurs eux-mêmes. «C’est phénoménal même dans un sens, car nous sommes tout de même une région isolée entre Campbellton et Edmundston. On a vraiment un bon appui de notre population avec cette loto. Et petit à petit, on commence à recevoir des demandes d’informations de gens de l’extérieur qui s’informent où se trouve Saint-Martin-de-Restigouche (à mi-chemin entre Kedgwick et Saint-Quentin). À plus de 32 000$, il faut croire que ça commence à valoir la peine de faire un peu de route pour venir chez nous. Je crois qu’on va voir de plus en plus de nouveaux visages ici au cours des prochaines semaines», ajoute-t-il.

– Avec la collaboration de Jean-François Boisvert