Route 11: une annonce majeure vendredi

Les gouvernements provincial et fédéral annonceront vendredi des travaux de plusieurs millions de dollars sur la route 11, a appris l’Acadie Nouvelle.

Les médias sont conviés à deux annonces, vendredi avant-midi, à Bouctouche puis à Miramichi. Des séances d’information sont prévues, comme c’est souvent le cas lors du dévoilement de projets majeurs.

Le gratin politique sera présent, dont le premier ministre, Brian Gallant, le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser et le ministre fédéral des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc.

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle de sources bien au fait du dossier, les deux annonces porteront sur des travaux à venir sur la route 11.

Toujours selon ces sources, les investissements annoncés seront majeurs et se chiffreront à plusieurs millions de dollars.

– Plus de détails à venir