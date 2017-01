Une ado de Riverview inspire des milliers de personnes dans le monde malgré la maladie

Une victime du cancer du Sud-Est inspire un mouvement de générosité qui touche des milliers de personnes à travers le monde. L’adolescente Rebecca Schofield demande aux gens de l’aider à remplir sa liste du coeur en partageant des actions positives dans les médias sociaux avec le mot clic #beccatoldmeto.

La lutte de Rebecca Schofield contre le cancer a commencé il y a plus de deux ans. Lors d’une visite au médecin en début décembre, l’adolescente âgée de 17 ans de Riverview reçoit de mauvaises nouvelles.

Deux tumeurs sont détectées dans son cerveau. Puisqu’elles sont à des endroits sensibles, la chirurgie n’est pas une option. Les médecins estiment qu’elle a 3 à 12 mois à vivre.

Après avoir nommé les tumeurs «Snape» et «Umbridge» – le nom des deux personnages qu’elle aime le moins dans la série Harry Potter – elle se résout à profiter au maximum de son temps sur Terre.

«Les deux premiers jours, ç’a été un peu plus difficile. Mais ensuite, on a repris l’attitude qu’on a depuis le début. Quand elle a eu sa première tumeur, on s’est dit qu’on allait rester positif. À la fin de chaque jour, on trouve quelque chose de positif qui s’est passé dans la journée», explique sa mère Anne Schofield.

Rebecca a dressé sa liste de voeux à réaliser. Elle comprend un tatouage, un vol en avion avec son cousin et une balade sur un traîneau à chiens. Au sommet de la liste: inspirer des actes de générosité.

À la mi-décembre, elle a lancé un appel sur les médias sociaux. Elle a invité ses amis à faire du bien à quelqu’un et partager l’acte sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le mot clic #beccatoldmeto.

Au départ, la famille s’attendait que le projet dure une journée, soit le jour du dernier traitement de radiothérapie de Rebecca, le 16 décembre. Le mouvement a largement dépassé les attentes. Depuis quatre semaines, des milliers de personnes à travers le monde font des actes généreux et les partagent dans les médias sociaux afin que Rebecca puisse les voir.

«Certaines journées, c’est ça sa chose positive de sa journée. Quand elle est malade, mais qu’elle voit que quelqu’un a acheté un café à un étranger ou fait des biscuits et les a emportés à un voisin, ça lui fait plaisir.»

Jeudi soir, des organismes du Grand Moncton ont aidé Rebecca à réaliser un autre de ses voeux en organisant une cérémonie de lanternes chinoises et de feux d’artifice, à Rivervew.

Une collecte de fonds est en cours afin d’aider la famille de Rebecca. Ses parents ont arrêté de travailler afin de la supporter dans sa lutte contre le cancer. Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent le faire via internet (www.gofundme.com/Help-for-Rebecca).

«Un monde plus sûr et plus aimable»

Le commandant de la GRC au Nouveau-Brunswick, Larry Tremblay, a remis un certificat d’appréciation à Rebecca Schofield, mardi, «pour son sens de l’initiative et son esprit de corps exceptionnel». La remise a eu lieu lors d’une cérémonie au Citadel Community Church, de Moncton.

La famille de Rebecca a été impressionnée par l’envergure de l’événement.

«C’était vraiment spécial. On n’a pas réalisé comment gros que c’était avant d’arriver là», mentionne Anne Schofield, la mère de Rebecca.

Dans un communiqué de presse publié peu après la cérémonie, la GRC souligne que l’initiative #beccatoldmeto aide à créer un monde plus fort, plus sûr et plus aimable.

«Les membres de la GRC au Nouveau-Brunswick savent que chaque geste compte lorsque l’on veut améliorer la sécurité au sein de la collectivité, car ils ont vu ce qui peut arriver quand la bonté est absente de la vie d’une personne.»

La GRC invite le public à participer à la campagne de Rebecca en faisant des gestes de bonté puis en les partageant dans les médias sociaux avec le mot clic #beccatoldmeto.