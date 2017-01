De la pluie, mais pas trop de dégâts pour les motoneigistes

La pluie et les températures douces qui ont frappé le Restigouche au cours des derniers jours n’ont pas été catastrophiques pour l’industrie de la motoneige.

Membre du comité du Relais St-Maure, Ghislain Arseneault affirme qu’en dépit des précipitations, les pistes de motoneiges du secteur sont toujours dans d’excellentes conditions.

«À l’heure actuelle, les conditions sont simplement parfaites de Charlo jusqu’à Campbellton, en passant pas le Island Lake. Les pistes n’ont subi aucun dommage. Tout est sous contrôle», indique ce dernier, rassuré puisque la saison bat son plein.

«On ne veut pas de pluie l’hiver, mais ce n’est pas toujours désastreux non plus. Souvent, les températures douces ont un effet bénéfique sur les sentiers un peu plus cahoteux. La neige se compacte d’elle-même et c’est comme si on avait passé la surfaceuse. On se retrouve donc aujourd’hui avec des sentiers en très bon état et prêts à accueillir les touristes», dit-il, avouant avoir eu chaud compte tenu de l’hiver en dent de scie qui sévit sur la région.

«Les températures passent d’un extrême à l’autre à l’intérieur en l’espace de quelques jours à peine, même seulement quelques heures. Un moment il fait -30 degrés, l’autre il fait 5 degrés. Un moment il neige un pied de neige, le lendemain il pleut. C’est vraiment un hiver particulier. Ceci dit, la neige est heureusement au rendez-vous depuis tôt en saison, et ça a donné la piqûre aux amateurs», dit-il

À ce chapitre, M. Arseneault soutient qu’en dépit de l’hiver imprévisible que l’on connaît jusqu’ici, les touristes sont au rendez-vous.

«Ça va bien depuis le début de la saison et ça continue à s’accentuer. Si la météo peut coopérer, on se dirige vers une belle et longue saison, car nous avons vraiment une bonne base de neige, on ne peut pas se plaindre de ce côté. Et de plus, ils apprécient grandement l’ajout du relais ici», indique-t-il, soulignant la présence de la nouvelle bâtisse montée tout juste avant la saison.

La pluie nuit aux opérations

Si les conditions météos des derniers jours n’ont pas eu d’impacts négatifs sur les activités de la motoneige, c’est n’est pas la même histoire au niveau du ski. Celles-ci ont forcé l’administration du centre de ski du parc Sugarloaf à fermer ses pentes jeudi dernier.

«La neige était tout simplement trop molle sur les pistes», explique le directeur général du parc, Greg Dion, précisant toutefois que la situation n’est pas catastrophique.

«Nous n’avons pas voulu damer trop les pentes afin de conserver la neige que nous avions, car bien que nous ayons eu quelques bonnes tempêtes, la météo a fait en sorte qu’une bonne couche a néanmoins fondu. Aussi, c’était risqué que les pistes tournent en glace advenant un refroidissement soudain. Il était donc préférable de les fermer par mesure de précaution. Il reste par contre encore amplement de neige et une fois travailler, les pistes seront belles», ajoute-t-il.

La mesure est demeurée en vigueur jusqu’à vendredi en fin de journée. Les pistes ont pu être rouvertes au public en soirée et à temps pour le weekend.

Le centre de ski Poley, à environ une heure de Moncton, était aussi fermé vendredi. Les administrateurs du centre comptaient commencer à fabriquer de la neige samedi.