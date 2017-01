Départ à la tête de la coopérative des pêcheurs de Lamèque

L’heure de la retraite a sonné pour Marcel Duguay, qui quitte la direction générale de l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île.

M. Duguay a fait part de sa décision au conseil d’administration de ne pas renouveler son contrat de travail. Après 27 années de services au sein de la coopérative, dont quatre à titre de directeur général, il se dit heureux de pouvoir maintenant se consacrer à sa vie personnelle.

«Je mentirais si je disais que cette décision a été facile. J’y ai longuement réfléchi. Je pars maintenant parce que l’ACPI est dans une situation très positive et c’est d’ailleurs le meilleur moment pour une nouvelle personne de prendre la direction générale. Cette décision, effective dès maintenant, a été prise de concert avec le conseil d’administration afin de permettre une embauche en début d’année et d’être prêt pour la prochaine saison de pêche. Il est temps pour moi de me dévouer à ma famille et à mes passe-temps.»

Sous sa gouverne, la coopérative a vu son chiffre d’affaires croître de façon significative.

«M. Duguay a la coopérative à cœur, le courage de ses décisions et il a su dynamiser notre organisation en embauchant une équipe de jeunes professionnels. Nous ne pouvons passer sous silence ses importantes réalisations, dont l’achat d’une nouvelle usine à Pointe-Sapin servant à la transformation du homard, la construction d’un entrepôt frigorifique et à sec adjacent à l’usine de Lamèque ainsi que la commercialisation d’un produit unique au monde, l’huile de crevette», a indiqué Laurent Chiasson, président du conseil d’administration, dans un communiqué de presse.

Le nom de la personne qui assurera l’intérim sera connu dans les prochains jours. Un processus d’embauche sera lancé dans les semaines à venir. – AN