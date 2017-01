Les enfants de Pointe-Verte font connaissance avec leurs futurs camarades de Petit-Rocher

Les élèves de l’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte se familiarisent avec leurs futurs camarades de classe de Petit-Rocher. Ils bénéficient aussi de ressources pédagogiques supplémentaires en prévision du déménagement dans leur nouvelle école.

L’établissement scolaire de Pointe-Verte, qui accueille 36 élèves de la maternelle à la 8e année, fermera définitivement en juin.

Un comité qui regroupe des parents de Pointe-Verte et les directions des établissements Séjour-Jeunesse, le Tournesol et le Domaine Étudiant a été formé à cet escient.

Les enfants de Pointe-Verte font connaissance avec leurs futurs compagnons d’école depuis décembre, dans un contexte de détente.

«Avant Noël, nos jeunes de la 4e à la 8e année sont allés à un match du Titan, avec des élèves de mêmes niveaux de Petit-Rocher. Nous avions prévu d’autres activités avant les Fêtes, mais il y a eu des contretemps. Cette semaine, il y a une activité de patinage avec les élèves de 7e et de 8e des deux écoles, a détaillé Brigitte Collins mercredi, la présidente du Comité d’appui parental à l’école Séjour-Jeunesse. Nous ferons le plus d’activités possible, pourvu que ça n’affecte pas le rendement académique de nos jeunes.»

Le laps de temps d’ici la dernière journée de classe permet de mieux préparer la transition des élèves.

«Le temps nous permet d’avoir des stratégies mieux planifiées. Il y a aussi une phase d’acceptation pour les parents et les élèves qui est en train de se réaliser. Ce n’est pas agréable. Je ne serai jamais heureux de fermer une école. Ce n’est pas ma mission, mais si ça peut se faire dans le respect, dans le partenariat qui s’installe, ça va être couronné de succès», souligne Pierre Lavoie, le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est.

Les élèves disposent aussi de ressources additionnelles pour absorber tout le contenu de leur année.

Les élèves avaient été répartis en deux classes cet automne, soit de la maternelle à la 4e année et de la 5e à la 8e année.

Ils sont désormais divisés en trois classes: maternelle à 2e année, 3e à 5e année ainsi que 6e à 8e année.

«Les enseignants supplémentaires sont entrés en fonction juste avant Noël pour que les enfants soient prêts en septembre. Nous avions déjà un enseignant présent à mi-temps. Il fait maintenant cinq jours par semaine. Nous avons eu un autre enseignant à temps plein. Ça a permis de dégrouper les niveaux», explique Mme Collins.

Une rencontre est fixée avec les parents la semaine prochaine, pour une mise à jour et recueillir leurs éventuelles inquiétudes.

L’intégration des élèves de Saint-Sauveur se passe bien à Allardville

L’école la Découverte de Saint-Sauveur a vécu la même chose d’intégrer les rangs de l’établissement François-Xavier-Daigle à Allardville, situé une vingtaine de kilomètres plus loin.

«J’ai fait quelques suivis avant Noël auprès des parents. Ils disent que ça a pris environ une semaine pour que les amitiés commencent à se nouer, que ça se déroule très très bien. Je n’ai pas eu de retour négatif de la situation, sauf une adaptation», déclare Pierre Lavoie, le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est.

«Il faut comprendre qu’à Saint-Sauveur, ça s’est fait très rapidement. La décision a été prise en juillet (2016) et nous n’avons pas eu le luxe d’avoir des activités. L’école d’Allardville a fait preuve d’un bel accueil en ayant une activité de bienvenue pour les élèves», mentionne M. Lavoie.

La Découverte ne comptait que 23 élèves de la maternelle à la 6e année en 2015-2016.

L’école avait fait l’objet, tout comme Séjour-Jeunesse, d’une étude de viabilité dans le cadre de la politique 409 du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, à l’automne 2015.

Quelques mois plus tard, le Conseil d’éducation du district avait choisi de maintenir ouverts les cinq établissements du Nord-Est qui faisaient partie de l’examen.