L’Atlantique n’a jamais accueilli autant d’immigrants qu’en 2016

Le nombre de nouveaux résidents permanents dans les provinces de l’Atlantique a été multiplié par quatre entre 2002 et 2016, révèle un rapport publié jeudi par le Conseil économique des provinces de l’Atlantique.

De janvier à septembre 2016, plus de 11 600 immigrants ont posé leurs valises dans les provinces de l’Atlantique. Environ 4 026 ont été accueillis par le Nouveau-Brunswick sur cette période, alors qu’ils n’étaient que 2580 en 2015.

Près de 90 % d’entre eux se sont installés dans l’un des trois centres urbains de la province. L’établissement de plus de 1500 réfugiés syriens explique principalement cette hausse importante.

Lors des neuf premiers mois de 2016, le Nouveau-Brunswick a également ouvert ses portes à 2132 immigrants dans le cadre du Programme des candidats des provinces, contre 1765 sur toute l’année 2015.

La province assure que plus de 20% d’immigrants francophones ont été admis dans cette catégorie. Elle reste encore loin de la cible qu’elle s’est fixée, soit celle d’attirer 33% de nouveaux arrivants francophones d’ici la fin 2020.

Le Conseil économique des provinces de l’Atlantique prévoit une progression tout aussi soutenue en 2017 grâce au Programme pilote pour l’immigration en Atlantique. En vertu de cette entente signée cet été, le gouvernement fédéral acceptera chaque année l’entrée de 640 travailleurs supplémentaires et leurs familles au Nouveau-Brunswick.

Le chercheur David Chaundy note cependant que la croissance de l’immigration dépendra beaucoup du nombre d’employeurs disposés à les embaucher.

L’auteur du rapport ajoute que les équipes chargées d’évaluer les dossiers devront être renforcées, puisque le délai de traitement d’une demande de résidence permanente, par le biais de la province, s’établit à près de 16 mois. «Les longs délais de traitement constituent un obstacle à une plus grande utilisation de l’immigration par les milieux d’affaires», écrit-il.

Investir dans l’intégration

Alex LeBlanc, directeur général du Conseil multiculturel du N.-B., se félicite que les gouvernements décident d’ouvrir les vannes mais estime qu’il faudra investir dans l’intégration des nouveaux arrivants de façon conséquente.

«Le projet pilote va attirer des centaines de travailleurs supplémentaires dans notre région, mais le fédéral n’accordera pas de fonds supplémentaires. La province devra donc combler ce manque. Quand les gens restent, c’est une victoire, mais des ressources sont également nécessaires afin de s’assurer de leur installation matérielle, de leur apprentissage de la langue, aussi bien que de leur intégration sociale et professionnelle.»

Le taux de rétention des immigrants en Atlantique est bien inférieur à celui d’autres régions du pays. Moins de la moitié des immigrants économiques ont produit une déclaration de revenus cinq ans après leur arrivée.

Selon Alex LeBlanc, le gouvernement devrait en tenir compte et favoriser davantage le regroupement familial. «Les gens ont plus tendance à rester dans notre province quand ils viennent en raison d’une connexion familiale. Ils arrivent avec des liens dans la communauté, mais l’accent n’est pas mis sur la réunion des familles et des amis. La stratégie ne les vise pas.»