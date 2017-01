Route 11: certains commerçants redoutent une baisse de leur chiffre d’affaires

Bien que la construction d’une nouvelle voie de contournement à deux voies entre Glenwood et Miramichi soit applaudie par Adam Lordon, maire de Miramichi, des entreprises qui longent la route 11 redoutent une baisse de leur chiffre d’affaires.

«Il y a de la fébrilité dans cette salle. C’est une belle journée pour Miramichi, la région et la province. La route 11 est empruntée par plusieurs et je pense que nous avons tous connu des moments de frustration sur la route à un moment donné», déclare Adam Lordon.

Selon les données du gouvernement provincial, 33 collisions entre des véhicules et sept collisions entre des véhicules et des orignaux ont été signalées dans le corridor Glenwood-Miramichi entre 2013 et 2015. Le maire Lordon se croise les doigts en espérant que la voie de contournement permettra de réduire le nombre d’accidents.

La province compte installer une clôture de protection contre la faune afin de réduire les risques de collisions. Les travaux devraient également mener à la création de 2500 emplois au cours des prochaines années lors des différentes étapes de construction.

Impact économique

La nouvelle route est loin de faire l’affaire de tous. Wesley Cabel, propriétaire du restaurant Portage, figure parmi eux. L’établissement est populaire auprès d’une clientèle locale, mais il dépend également des visiteurs de passage qui empruntent la route 11 pour se rendre à Moncton, dans la Péninsule acadienne ou ailleurs.

«L’impact dans la région sera négatif», croit-il.

«Hier, mon entreprise valait un certain montant. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’elle vaut? Je ne trouve pas que c’est un bon moyen d’utiliser l’argent des contribuables. On parle d’une grosse somme et on n’est pas nécessairement gagnant à la fin.»

Bill Fraser, ministre des Transports et de l’Infrastructure et député de Miramichi, se fait rassurant. Selon lui, une entreprise «majeure» a récemment contacté son bureau pour obtenir plus de renseignements sur la voie de contournement. Elle songe à s’installer dans ce corridor qui compte plusieurs entreprises et l’aéroport de Miramichi, explique Bill Fraser.

«On ne veut plus qu’il ait d’accidents. Les travaux sont nécessaires pour des raisons de sécurité. Nous allons travailler avec les entreprises dans ce secteur et nous allons continuer de faire croître l’économie locale pour que tous puissent connaître la prospérité économique.»

Adam Lordon se croise les doigts en espérant que l’impact soit minime.

«Je sais que plusieurs gens de la région vont continuer d’appuyer ces entreprises.»