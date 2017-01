La route 11 sera transformée entre Miramichi et Shediac

Dominic LeBlanc et Brian Gallant ont dévoilé le projet en compagne de Bill Fraser, ministre des Transports et de l'Infrastructure. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le principal corridor entre le Nord et le Sud de la province sera transformé en route à quatre voies sur 20 kilomètres, du sud de la rivière Shediac jusqu’au sud de la rivière Bouctouche. Une voie de contournement sera également ajoutée de Glenwood à Miramichi.

L’annonce était attendue depuis de nombreuses années. 272 millions $ seront débloqués pour l’amélioration de la route 11.

Le projet consiste en l’élargissement à quatre voies de la route allant du sud de la rivière Shediac jusqu’au sud de la rivière Bouctouche.

De nouveaux ponts enjamberont les rivières Shediac et Cocagne de même que le ruisseau Murray. Trois nouveaux passages inférieurs seront construits aux échangeurs existants des chemins Viaduc et Cocagne-Sud et de la route 535.

Il s’agit d’une des portions de route les plus fréquentées de la province. Le ministère des Transports et de l’Infrastructure estime que 10 000 véhicules y circulent chaque jour. Sur ce tronçon, 60 collisions sont survenues de 2013 à 2015.

Une voie de contournement à deux voies de 11 km sera également construite entre Glenwood et Miramichi. Cet ajout permettra de réduire la circulation rapide des poids lourds près des secteurs résidentiels.

L’accès à la route sera limité pour diminuer les risques d’accident. L’installation d’une clôture de protection contre la faune est prévue afin de prévenir les risques de collisions avec des animaux. De 2013 à 2015, 33 collisions entre des véhicules ont été signalées de Glenwood à Miramichi.

La construction de la voie de contournement devrait commencer au printemps 2018 pour se terminer à l’automne 2021. Les travaux sur le tronçon reliant le sud de la rivière Shediac au sud de la rivière Bouctouche débuteront cet été et s’achever vers la fin de 2021. Le défrichage sera entrepris dès cet hiver.

La province versera 147,1 millions $ dans ce projet. La contribution du gouvernement fédéral s’élève à 125,2 millions $. Le gouvernement Gallant estime que 2 700 emplois seront créés pendant la période de construction.

«La transformation de la route 11 permettra aux gens de passer moins de temps sur la route, lance Dominic LeBlanc, ministre fédéral de Pêches et Océans. Elle aidera également les résidents des secteurs ruraux à obtenir les services d’urgence dont ils ont besoin et les entreprises à acheminer leurs marchandises vers les marchés.»

D’autres phases pourraient suivre

Le gouvernement conservateur de Bernard Lord avait promis en 2006 d’élargir la route 11 à quatre voies sur 150 km. D’abord revu à la baisse, l’ambitieux projet a mis du temps à se réaliser. Le gouvernement fédéral a finalement donné son feu vert.

«Les gens parlent d’apporter des améliorations à la route 11 depuis des décennies. En travaillant avec tous les partenaires, nous obtenons finalement des résultats», s’est félicité le premier ministre Brian Gallant.

La province continue d’évaluer l’élargissement des 90 kilomètres de route non élargie séparant Bouctouche de Miramichi. Pour le moment, aucune demande de financement concernant cette portion de la route 11 n’a été soumise à Ottawa.

Brian Gallant assure que d’autres développements pourraient suivre. «Nous allons continuer de travailler sur les autres phases, déclare le premier ministre. Pour nous, ça va être important de travailler avec le gouvernement fédéral pour voir quelles autres améliorations nous pourrions faire.»

En juillet 2015, 75 millions de dollars avaient été débloqués pour l’élargissement de la route 11 dans la région de Shediac. Les sept kilomètres de route à quatre voies sont accessibles en partie la circulation et devraient être ouverts en totalité plus tard cette année.

Euphorie dans la région

Les élus du comté de Kent sont aux anges. C’est un grand jour pour le maire de Bouctouche Roland Fougère. «Je suis sur le conseil municipal depuis 1998 et on en parlait déjà dans ce temps-là!»

Il est convaincu que l’élargissement à quatre voies aura des retombées importantes pour sa ville. «Ça va être très important pour le tourisme, l’activité économique. On a investi dans notre parc industriel et on espère attirer de nouvelles entreprises. Les gens se sentiront plus en sécurité, il y a eu beaucoup d’accidents graves entre Bouctouche et Shediac.»

Le maire de Richibouctou, souligne lui aussi la concrétisation d’un long processus. «Nos industries ont besoin de déplacer leurs marchandises sur des routes efficaces», insiste Roger Doiron.

Il espère que la route 11 sera élargie dans le nord du comté de Kent par la suite. «Je suis confiant qu’on aura d’autres annonces dans les années à venir pour compléter entièrement le tronçon de Moncton à Miramichi.»

Rhéal LeBlanc, résident de Bouctouche, a suivi l’annonce avec intérêt. «Je crois que le développement du Grand Moncton va se rendre à Bouctouche, estime l’ancien directeur d’école. Ça va inciter les gens à s’installer ici. Ça va aussi aider les gens qui descendent de la Péninsule acadienne pour des services de santé ou autres.»