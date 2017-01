Saint-Jean: la radio communautaire célèbre ses 10 ans

La radio CHQC signale la présence des francophones sur les ondes de la ville portuaire depuis bientôt dix ans.

La communauté a fait beaucoup de chemin depuis l’époque où les francophones devaient se contenter de quelques heures de radio en français par semaine sur les ondes de la radio anglophone de l’Université du Nouveau-Brunswick, campus de Saint-Jean, affirme le président fondateur de CHQC, Raymond Poirier.

«Les gens voulaient s’entendre. À la radio dans ce temps-là, la seule chose que l’on entendait localement c’était en anglais ou Radio-Canada si on voulait entendre ce qui se passait à Moncton et à Montréal», raconte celui qui est aujourd’hui le trésorier du conseil d’administration de la station.

Selon le directeur général de l’organisme, Jason Ouellette, l’existence même de CHQC «démontre l’importance de la population francophone» de Saint-Jean.

«Quand on est capable de se vanter que ça fait dix ans qu’on est dans une communauté, ça veut dire qu’il y a assez de francophones pour faire fonctionner une radio.»

Selon Statistique Canada, la région métropolitaine de recensement de Saint-Jean comptait 5515 francophones en 2011, soit 4,4% de la population.

Contrer l’assimilation

La station qui se spécialise dans le country et le rock classique propose une programmation locale quotidienne de plus de 12 heures grâce à un employé à temps plein, 6 employés à temps partiel et de nombreux bénévoles.

CHQC est à la fois un «outil pour se présenter» aux francophones qui visitent Saint-Jean et un moyen de «se parler entre nous», ajoute M. Poirier.

La radio située dans le Centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain est également une arme de choix contre l’assimilation, affirme-t-il.

«C’est comme un outil de francisation. On va sauver notre langue et on va aller chercher les gens qui ont peut-être perdu leur français.»

Grâce au solide appui des francophones de la région et de leur association, CHQC n’a jamais connu de difficultés financières sérieuses malgré ses modestes moyens, se vante M. Ouellette.

Depuis 2013, la station partage ses ressources et ses employés avec les radios francophones de Fredericton (CJPN) et de Miramichi (CKMA).

En plus d’avoir le même directeur général, les radios se partagent les mêmes animateurs grâce à la magie de la technologie.

Une fête avec Cayouche

La radio CHQC invite la population francophone de Saint-Jean à un concert de Cayouche pour célébrer ses dix ans.

Le célèbre chansonnier acadien montera sur la scène du Faubourg, au centre-ville de Saint-Jean, le vendredi 27 janvier à 20h.

Les billets pour le concert seront en vente à la porte avant le début de l’événement. – AN