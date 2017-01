L’embauche d’un agent de développement jette un froid au Restigouche

La décision des municipalités du Restigouche-Est de se regrouper pour faire l’embauche d’un agent de développement économique commun ne fait pas l’affaire… de Campbellton.

La mairesse de l’endroit, Stéphanie Anglehart-Paulin, en a long à dire sur cette entente intermunicipale survenue il y a quelques semaines entre les communautés de Dalhousie, Balmoral, Charlo et Eel River Crossing.

On se souviendra que ces municipalités, par souci d’économie, ont décidé de joindre leurs forces – et de partager leurs finances – afin de faire l’embauche d’un agent de développement économique.

«C’était devenu trop coûteux pour chacun de nous d’avoir une personne à temps plein à ce poste. Mais en se partageant la ressource et la facture, ça fonctionne», expliquait le maire à propos de ce projet-pilote d’un an.

Le projet recevra d’ailleurs du financement de la part du gouvernement provincial.

Mais voilà, Campbellton déplore qu’une telle entente soit survenue sans que les autres municipalités de la région n’en aient été informées.

«Je ne peux pas parler pour les autres, mais je sais que nous aurions aimé faire partie de cette entente. En fait, toutes les municipalités faisant partie de la CSR-Restigouche auraient dû en faire partie. Je ne vois pas pourquoi on divise la région comme ça en disant: on a une idée, mais vous et vous, vous n’en faites pas partie. C’est frustrant», indique Stéphanie Anglehart-Paulin.

Selon elle, cette façon de faire va à l’encontre de l’esprit de la CSR-Restigouche qui s’évertue à prôner la collaboration régionale depuis sa création.

«On est tous assis à la même table. Il me semble que ce serait normal d’aborder des sujets aussi importants que le développement économique. Là, j’ai le sentiment que ce ne sont que de belles paroles qui ne veulent, au fond, rien dire», exprime-t-elle, notant que ce geste n’est pas sans causer un certain froid dans les relations régionales.

Autre son de cloche

Dans la ville voisine, le maire de Dalhousie ne comprend pas la réaction de sa consœur.

«Honnêtement, je ne vois pas pourquoi ça la met dans un tel état», confie Normand Pelletier.

«Nous n’avons pas pensé inclure davantage de municipalités simplement afin de ne pas rendre la tâche trop difficile à notre agent de développement. C’est déjà ardu de s’occuper (du développement économique) d’une seule municipalité, nous voulons tester si c’est réaliste de le faire pour quatre. Si on avait inclus toutes les communautés du Restigouche, ç’aurait été un travail carrément impossible pour lui. Il aurait croulé sous les demandes de tout un chacun si bien qu’aucun projet n’aurait progressé. Il faut être réaliste. Nous n’avons pas exclu Campbellton pour des raisons régionales, mais bien par souci d’efficacité», précise le maire.

M. Pelletier suggère plutôt à Mme Anglehart-Paulin de faire comme au Restigouche-Est et de sonder le terrain avec les communautés voisines (Tide Head et Atholville, par exemple) quant à la possibilité de mettre en branle un projet similaire.

«Ce serait même une très bonne idée, car plus il y a de développement dans la région, mieux c’est pour tout le monde. Si, comme nous, ils ont de la difficulté à se payer chacun un agent de développement, qu’ils se regroupent. Même le ministre (Donald) Arseneault a indiqué qu’il serait prêt à étudier la proposition. D’ailleurs, on a beau faire partie de la même CSR, ça ne signifie qu’on ne peut pas se parler entre municipalités, parapher des ententes uniques avec qui on veut. Nous demeurons toujours des municipalités indépendantes et dans ce cas-ci, on (les municipalités du Restigouche-Est) on a justement joint nos forces. C’est de la collaboration régionale ça», indique-t-il, loin de faire un pied de nez à la nécessité de la CSR-Restigouche comme le laisse sous-entendre la mairesse voisine.

Pour ce qui est de la suggestion d’avoir un agent de développement similaire pour le Restigouche-Centre, Mme Anglehart-Paulin ne dit pas non.

«On va vérifier si c’est quelque chose de faisable. Cela dit, la situation idéale aurait été d’avoir deux agents qui travaillent ensemble pour tout le Restigouche au lieu d’un agent pour les deux secteurs de la région», ajoute-t-elle.