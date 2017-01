Recrutement de personnel: les écoles francophones doivent rapidement trouver une solution

Les écoles du District scolaire francophone Sud font face à un problème de main d’œuvre. Les administrateurs peinent à trouver des enseignants suppléants, des conducteurs d’autobus et des concierges.

Michel Côté, de Saint-Jean, vit quotidiennement l’impact du problème de recrutement de personnel dans les écoles du Nouveau-Brunswick.

En septembre, l’enseignante de math et de science de sa fille a dû s’absenter pour une période d’une durée indéterminée. La direction de l’école n’a pas réussi à lui trouver un remplaçant qualifié en enseignement. Elle a donc embauché une personne n’ayant aucune formation dans le domaine.

La situation devait être temporaire, mais elle perdure depuis quatre mois. M. Côté, représentant du sous-district 9 du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud (CÉD), estime qu’une solution doit être trouvée plus tôt que tard.

«Là, c’est grave. On a des enseignants qui ne sont pas certifiés qui enseignent à nos enfants. On dit qu’on ne trouve personne, mais je ne trouve plus que c’est une bonne excuse.»

«Je comprends que c’est une question de congé indéterminé, ce qui rend les choses plus compliquées. Mais quand même…»

Mercredi soir, lors d’une réunion mensuelle du CÉD, le président Paul Demers en rajoute, comparant la salle de classe à une salle d’opération.

«On n’accepterait pas d’avoir une chirurgie d’un médecin qui n’est pas qualifié…»

Selon la directrice générale du district, Monique Boudreau, toutes les écoles du Sud font face à une pénurie de suppléants, «même Moncton et Dieppe». Le District scolaire francophone Sud est également aux prises avec un problème de recrutement de concierges et de conducteurs d’autobus.

Le problème serait cependant plus prononcé dans les milieux minoritaires comme Miramichi et Saint-Jean. C’est pourquoi M. Côté demande au district d’élaborer une stratégie de recrutement de personnel adapté à ces régions.

«Il faut faire un effort pour aller chercher du monde. On aurait probablement besoin d’un ou deux suppléants à temps plein à Saint-Jean. L’école des Pionniers (de Quispamsis) voulait offrir une formation (à ses enseignants) à un moment donné, mais ils ont dû aller chercher trois enseignants de Moncton, car il n’y avait aucun suppléant.»

Mercredi soir, une employée du district a affirmé que son équipe étudie diverses pistes de solution. Elle considère notamment les foires d’emplois, les rencontres individuelles sur place et les publicités.