Bathurst partagera son directeur des communications et son avocat avec les villes voisines

Dans l’esprit d’une collaboration régionale, la Ville de Bathurst met les services de son directeur des communications et de son avocat à la disposition des municipalités voisines.

Luc Foulem occupe depuis un peu plus d’un mois la fonction de directeur des communications au sein de la Ville de Bathurst. Il s’agit d’un nouveau poste, qui reflète le plan stratégique adopté par le précédent conseil municipal.

Le maire de Bathurst estime qu’il s’agit d’une fonction clé pour faciliter le lien entre la communauté et les représentants de la Ville, de même que pour la promotion de la région.

«Avoir un directeur permet d’avoir une communication fluide, d’informer les citoyens, de mieux gérer les situations de crise. Nous étions la dernière cité au Nouveau-Brunswick à n’avoir personne dans le domaine des communications. Nous sommes finalement présents sur Facebook. Il reste la question des autres médias sociaux», explique Paolo Fongemie.

Le premier magistrat de cette cité de plus de 12 000 habitants a informé ses homologues de la région Chaleur que leur municipalités respectives pourront bénéficier gracieusement des services de M. Foulem en cas de besoin, de même que de l’avocat qui va intégrer les rangs de l’équipe de direction de Bathurst sous peu.

«Luc Foulem va pouvoir appuyer les autres municipalités, tout comme l’avocat municipal, s’il y a une situation de crise ou une problématique. C’est un échange de services. Nous nous entraidons et nous ne nous attendons pas à ce qu’il y ait des coûts rattachés à cela pour les autres municipalités. S’il est positif d’avoir une approche régionale, ce sont les actions qui renforcent le message», souligne M. Fongemie.

Jean-Guy Grant, le maire de Beresford, salue l’ouverture de son vis-à-vis de Bathurst.

«C’est très apprécié. Nous ne savons pas quand nous aurons besoin de M. Foulem, mais nous savons qu’il sera là pour nous lorsque ce sera le cas. Ça démontre que nous avons une vision régionale et si un jour on peut lui (M. Fongemie) retourner l’ascenseur, nous le ferons avec plaisir.»

M. Grant, qui agit comme le président de la Commission des services régionaux, constate la volonté des membres à s’épauler dans un but commun, la prospérité de la région. Le dossier de l’office du tourisme, dont la personne responsable sera officiellement connue la semaine prochaine, en est un bel exemple.

«C’est agréable l’enthousiasme qui nous entoure. Ça se sent dans la communauté et les citoyens de Beresford l’apprécient. Ils m’en parlent, comme les gens de Bathurst me le disent aussi. Si nous ne collaborons pas ensemble, nous ne pourrons pas aller très loin. En tant que maire, ma priorité demeure Beresford, sauf que nous sommes plus forts à travailler de manière régionale sur des gros projets», insiste-t-il.

Dans la même veine, le développement économique pourrait tomber dans un cadre régional.