Braemar Park: des citoyens expriment leur déception

La décision de retirer le nom francophone du parc René-Arthur Fréchet ne passe auprès de certains citoyens.

Pour faire taire la grogne de résidents, le conseil a accepté en décembre de renommer le parc René-Arthur Fréchet, devenu le Braemar Park.

Le personnel municipal a jusqu’au 30 avril pour trouver un autre endroit afin d’honorer la mémoire de René-Arthur Fréchet. L’architecte francophone a conçu le Théâtre Capitol, le Manoir de Moncton et l’édifice Taillon de l’Université de Moncton.

La décision de changer le nom a heurté plusieurs citoyens francophones. Des résidents du quartier accompagnés de professeurs et d’étudiants de l’Université de Moncton ont assisté à la réunion du conseil de lundi en quête d’explications.

Le chargé de cours en sociologie, Mathieu Wade, a appelé les élus à se justifier. «Je suis ici pour défendre l’héritage d’un grand homme, le patrimoine acadien et le paysage bilingue de cette ville», a-t-il déclaré.

En 2015, le conseil avait refusé que la cour Robinson soit renommée la cour Gérald-LeBlanc.

«C’est une mesure exceptionnelle qui va à l’encontre de ce que le conseil précédent avait voté, souligne M. Wade. Je me demandais quelle était la logique. Est-ce qu’il suffit d’une pétition pour amener un changement de nom? Quid de la politique du bilinguisme de la ville qui doit créer un équilibre des deux langues officielles dans le paysage urbain?»

Ces questions resteront en suspens. La mairesse Dawn Arnold a simplement répondu qu’un meilleur endroit serait trouvé en l’honneur de M. Fréchet.

Le maire adjoint Blair Lawrence a réagi à l’émoi provoqué par cette affaire.

«Pour quelques-uns c’est devenu une question linguistique, pour moi ça n’a jamais été le cas. Ce n’était pas une question de marginaliser les francophones, j’ai pris la décision que je pensais être la meilleure. Le résultat a créé une sorte de rupture et j’en suis désolé, ce n’était pas mon objectif.»

En colère, la conseillère Paulette Thériault a rappelé son opposition à la décision adoptée à dix voix contre deux. «Ça n’a pas été un moment reluisant pour le conseil», lâche-t-elle. «Je ne peux pas l’accepter et je ne l’accepterai jamais.»

Pauline Bleakney, la petite-fille de René-Arthur Fréchet, est venue assister aux discussions, un portait de son grand-père dans les mains. La polémique entourant le nom du parc l’a touchée.

«Ça m’a fait la peine qu’on lui donne son nom puis qu’on le retire. Ce n’est pas très respectueux.»

Pauline Bleakney, la petite-fille d’Arthur Frêchet, est déçue de la décision du conseil. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Malgré tout, elle se réjouit que ces débats aient permis de faire connaître l’héritage de son ancêtre. Elle espère qu’un autre lieu sera rapidement choisi pour lui rendre hommage.

Cependant, le conseiller Pierre Boudreau affirme qu’aucun emplacement n’a été trouvé jusqu’à présent et que la municipalité n’a pas non plus de fonds prévus pour le développement d’un nouveau parc en la mémoire de l’architecte.

«Je me suis senti énormément bafoué par cette décision et je le demeure», lance-t-il.