Course à la chefferie du PC: les choix des conservateurs du N.-B.

Les candidats Lisa Raitt, Andrew Scheer et Maxime Bernier semblent être les plus populaires auprès des conservateurs du Nouveau-Brunswick pour remplacer Stephen Harper à la tête du parti fédéral.

Les membres du Parti conservateur du Canada choisiront leur nouveau chef le 27 mai. Dans une course à 13 candidats où chaque circonscription possède le même poids, les aspirants-chefs ne peuvent pas ignorer le Nouveau-Brunswick.

Le débat du 6 décembre à Moncton a permis à certains de se faire connaître dans la province alors que d’autres en étaient déjà à consolider leurs appuis après leur visite à Fredericton lors du congrès à la direction du parti provincial en octobre.

Même si de nombreux conservateurs néo-brunswickois influents à qui s’est adressé l’Acadie Nouvelle attendent toujours avant de faire leur choix, plusieurs ont déjà choisi leur camp.

Lisa Raitt

La candidate Lisa Raitt, députée fédérale de l’Ontario et ex-ministre des Transports, peut déjà compter sur le soutien officiel de ses anciens collègues au Parlement, Robert Goguen et Keith Ashfield. Ses appuis en coulisse seraient encore plus substantiels.

L’enfance modeste de Mme Raitt au sein d’une famille ouvrière de la Nouvelle-Écosse résonne auprès des Néo-Brunswickois, affirme M. Goguen.

«Elle connaît réellement les ennuis et les difficultés des gens de l’Atlantique», confie l’ancien député de Moncton-Riverview-Dieppe.

Parmi les candidats à la direction du Parti conservateur, Lisa Raitt est sans doute l’une des plus progressistes, ce qui ne manquera pas de plaire aux Néo-Brunswickois, selon M. Goguen.

Mme Raitt n’est cependant pas bilingue. «Elle a beaucoup de travail à faire», admet M. Goguen, mais «elle fait énormément d’efforts».

Andrew Scheers

Le député bilingue de la Saskatchewan et ancien président de la Chambre des communes durant le règne de Stephen Harper fait de plus en plus parler de lui à travers le pays, y compris au sein des cercles conservateurs du Nouveau-Brunswick. Les députés provinciaux Carl Urquhart et Jeff Carr sont notamment derrière lui.

«Il a un excellent sens de la famille et une très bonne éthique de travail et ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous dans cette province», avance M. Carr.

À son avis, M. Scheers comprend les problèmes que vit le Nouveau-Brunswick parce que sa province était elle aussi un parent pauvre de la fédération canadienne avant de se lancer dans le développement de ses ressources naturelles.

«Il a vu en personne la Saskatchewan passer d’une province en difficulté à une province prospère. Économiquement, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan étaient plutôt similaires. Il comprend la position dans laquelle se retrouvent les Maritimes» , estime Jeff Carr.

Maxime Bernier

Le député libertarien du Québec et ancien ministre n’a pas encore reçu l’appui de gros noms du mouvement conservateur au Nouveau-Brunswick. Sa candidature suscite cependant de l’enthousiasme en coulisse dans la province.

Élu pour la première fois à la Chambre des communes en 2006, Maxime Bernier a été ministre des Affaires étrangères, ministre de l’Industrie et ministre d’État aux Petites entreprises, Tourisme et Agriculture au sein du gouvernement de Stephen Harper.

Il souhaite notamment abolir l’impôt sur les gains en capital, privatiser Postes Canada et remplacer la publicité à Radio-Canada par les dons du public.

Erin O’Toole

Le député fédéral de l’Ontario et ex-ministre des Anciens Combattants a le soutien de trois députés du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick: Sherry Wilson, Bruce Northrup et Brian Macdonald.

«Il a beaucoup d’expérience. Il a des liens très forts avec les Provinces atlantiques. M. O’Toole est un centriste qui peut gagner les votes des Canadiens ordinaires», affirme M. Macdonald.

Avocat et ancien pilote d’hélicoptère Sea King, Erin O’Toole est bilingue. La taille de ses appuis dans la province est cependant incertaine.

Michael Chong

Le député fédéral Michael Chong fait surtout parler de lui en raison de sa position sur la tarification du carbone. Contrairement à la majorité de ses adversaires dans la course, le politicien de l’Ontario propose une taxe sur le carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le président de l’Association des jeunes progressistes-conservateurs du Nouveau-Brunswick, Alex Lord-Giroux, a choisi de l’appuyer.

«Michael Chong était le seul candidat au débat de Moncton qui avait un plan pour l’environnement. Il prend les changements climatiques au sérieux. En 2017, nous devons faire face aux changements climatiques», indique M. Lord-Giroux.

Michael Chong veut rendre sa taxe sur le carbone neutre pour les contribuables en réduisant d’autres taxes fédérales.

Andrew Saxton

Le nom de l’ancien député fédéral de la Colombie-Britannique est peu connu au Nouveau-Brunswick. L’ancien président du Sénat, Noël Kinsella, ne tarit pourtant pas d’éloges à son endroit.

«Pour un jeune parlementaire, il a de l’expérience au cabinet. Il a de l’expérience en finance dans le secteur privé sur le plan national et international. Il est très, très modeste, mais il est sérieux et bien préparé», assure M. Kinsella.

M. Saxton a notamment été le secrétaire parlementaire du ministre des Finances sous Jim Flaherty et Joe Oliver ainsi que secrétaire parlementaire du président du Conseil du trésor.