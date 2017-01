Deux gazelles acadiennes à la conquête du désert en Afrique

Guylaine Robert (à gauche) et Karine Elward (à droite), les Gazelles d'Acadie, à quelques semaines de leur participation au Rallye des gazelles au Maroc.

Les gazelles d’Acadie, comme elles se sont surnommées, sont prêtes à entrer en piste. Dans deux mois, elles s’élanceront à l’assaut du désert africain pour un rallye d’exception. La course existe depuis 27 ans. Avant elles, aucune femme des Maritimes ne l’avait tentée.

Guylaine Robert et Karine Elward sont fébriles. Dans quelques semaines, elles s’envoleront pour le Maroc, tenter l’incroyable expérience du Rallye Aïcha des Gazelles.

«On est sur le rush de dernière minute», confie Karine, le regard pétillant d’excitation.

Il leur reste encore à boucler leur budget. Sur les 50 000$ requis, il leur en manque 8000, mais elles ont bon espoir de réunir la somme d’ici leur départ.

Cela fait deux ans qu’elles pensent à cette expédition en contrées désertiques, deux ans qu’elles la préparent activement. C’est dire si elles ont hâte. Afin de vivre ce grand moment comme elles l’espèrent, elles n’ont rien laissé au hasard.

«On a suivi plusieurs formations à Montréal: une de conduite et une autre pour apprendre à se repérer grâce à la boussole. On en aura une dernière début mars pour un ultime refresh. On voudrait aussi voir un mécanicien pour nous perfectionner avec la mécanique», renseigne Guylaine.

C’est elle qui, en 2015, a eu l’idée de relever ce pari fou.

«J’ai vu un reportage à la télé sur le rallye. Ça m’a donné envie de le faire. J’étais attirée par le défi que cela représentait.»

Encore lui fallait-il trouver la bonne personne pour l’accompagner. Cette course motorisée se dispute par équipe de deux.

«J’ai commencé à en parler autour de moi. Je voulais être sure de choisir la meilleure partenaire qui soit. J’ai finalement pensé à Karine.»

Une fois leur duo acté, elles se sont démenées pour collecter l’argent nécessaire. Elles ont organisé des soupers spaghettis, se sont postées aux caisses des supermarchés pour mettre les courses des clients dans des sacs, ont vendu divers produits cet été sur les marchés.

Elles ont également commercialisé un livre de recettes de cuisine «faciles à préparer», précisent-elles.

«Ça nous a demandé beaucoup de temps et d’énergie. On n’avait jamais fait ça avant. Nous sommes fières de ce que nous avons accompli. On a mérité notre participation», glisse Karine.

«On a connu des phases de découragements, mais on est toujours restée motivée. On voulait le faire», ajoute son acolyte.

En plus de cultiver leur ténacité, les deux femmes se sont aussi et surtout rapprochées. Jusqu’alors simples collègues de travail – elles sont ambulancières dans la Péninsule –, elles sont devenues des amies proches. Le périple qui les attend renforcera encore plus leurs liens.

«On va être constamment ensemble, nuit et jour, en grande partie dans notre Jeep Ranger», souligne Guylaine.

Au Maroc, elle sera pilote, Karine navigatrice. De cette formidable aventure, «la plus folle, la plus insensée qu’(elles) aient jamais faite», affirment-elles, elles s’attendent à vivre d’inoubliables moments. Ce sera tout d’abord la première fois qu’elles quitteront le continent américain.

«Ça va être une incroyable expérience humaine. Entre nous deux, mais aussi avec les autres concurrentes. Oui, c’est une course. Ça n’empêchera pas la solidarité entre nous toutes», s’émerveille Karine.

«On va devoir se dépasser. On va forcément en apprendre plus sur nous-mêmes. C’est une expérience de vie», s’impatiente Guylaine.

Plus prosaïquement, elles sont quasiment certaines de devoir sortir les pelles de dégagement, en cas de roues enlisées en plein désert.

«Contrairement à ici, on ne pellettera pas de la neige mais du sable», rigolent-elles.

Sans GPS, ni cellulaire

Le Rallye Aïcha des Gazelles 2017 se déroulera au Maroc, du 17 mars au 1er avril. Le départ officiel sera donné le 22, à Erfoud, proche de la frontière avec l’Algérie.

Les participantes auront neuf jours pour rallier Essaouiri, sur la côte Atlantique, soit un périple de 2500 km en plein désert. Cette course est uniquement réservée aux femmes. En moyenne, 150 équipes de deux y prennent part.

Les organisateurs s’attachent à proposer un rallye différent, qui changent la vision de la compétition automobile. Les gagnantes ne sont en effet pas celles qui arrivent les premières, mais celles qui auront traversé le pays d’est en ouest en ayant parcouru le moins de kilomètres.

Les gazelles font du hors-piste. Elles n’ont pas le droit d’utiliser un GPS et sont privées de leur cellulaire. Elles se repèrent à l’ancienne, à l’aide de cartes et de boussoles.

La course se veut écoresponsable. Avant de s’engager, toutes les concurrentes signent une charte de bonne conduite environnementale (gestion des déchets, gaspillage de l’eau, utilisation d’un carburant «vert», etc.). En les incitant à emprunter un court itinéraire, cela se répercute sur leur consommation d’essence.

Le rallye a également une dimension caritative. Une caravane médicale les accompagne. Le personnel soignant qui est transporté à bord vient en aide aux populations locales. Du matériel est distribué dans les hôpitaux et dispensaires.

«C’est aussi pour ça qu’on voulait s’y essayer. L’écologie et l’humanitaire font partie de nos valeurs», indique Guylaine Robert.