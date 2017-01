Un hockeyeur doit la vie à ses coéquipiers et à un défibrillateur

Le 12 janvier fut un jeudi soir mouvementé pour une équipe de hockey gentilhomme de Campbellton alors que l’un des leurs a bien failli tomber au combat au beau milieu de la partie.

Yves Castonguay l’a échappé belle, c’est le moins qu’on puisse dire.

Après quelques présences sur la glace du Centre civique de Campbellton, il a perdu connaissance à son retour au banc, victime d’un malaise cardiaque. N’eût été de la présence d’esprit et la rapidité d’action de ses coéquipiers, il y aurait fort probablement laissé la vie.

«La partie achevait. Yves est revenu au banc après son “shift” et a dit à son partenaire à la défense (Jean-François Adams) qu’il ne se sentait pas bien, qu’il avait l’impression qu’il allait s’évanouir. Et c’est ce qui s’est produit quelques secondes plus tard», raconte Luc Léger.

Il est l’un de ceux qui sont intervenus directement auprès de M. Castonguay, notamment en lui prodiguant un massage cardiaque.

«On s’est aperçu que c’était vraiment sérieux, qu’il n’avait plus de pouls. On a vu un employé du Centre civique et nous lui avons dit de courir aller chercher le défibrillateur cardiaque situé à l’entrée du bâtiment. Entre-temps, nous avons effectué des manœuvres de réanimation», relate M. Léger, notant que tous ont mis la main à la pâte.

«C’était un vrai travail d’équipe», dit-il.

Une fois le défibrillateur sur place, il a fourni une impulsion. À la reprise du massage cardiaque, le pouls est revenu.

«Yves a repris connaissance avant même l’arrivée des ambulanciers, ce qui est très encourageant dans ce genre de situation. On était tous soulagés», ajoute M. Léger.

Transporté d’abord à l’Hôpital régional de Campbellton, M. Castonguay a été transféré d’urgence à l’Hôpital de Saint-Jean spécialisé en cardiologie. Il est retourné à l’Hôpital de Campbellton pour sa période de convalescence, signe que son état s’est stabilisé.

Ami personnel de M. Castonguay, Luc Léger avoue avoir eu la frousse.

«Pas sur le coup, car tout va tellement vite et on ne pense qu’à agir. Mais par la suite par contre, c’est certain que ça fait quelque chose de penser qu’on aurait pu le perdre. C’est assez particulier de voir un de tes amis – un bon père de famille – passer aussi près de la mort. De le revoir avec sa petite famille, ça m’a fait chaud au cœur. C’est une histoire qui se termine bien», souligne-t-il, ajoutant que M. Castonguay a été chanceux dans la malchance.

«Il ne pouvait tomber mieux pour être victime d’une crise cardiaque. Il aurait pu être chez lui ou en automobile. Mais là, il n’était pas seul, et plusieurs des personnes présentes avaient des connaissances en matière de premiers soins, dont moi, mais aussi quelques policiers et pompiers. Il était bien entouré», exprime M. Léger, qui est technicien… en cardiologie.

Si cette histoire se termine bien, elle a néanmoins de quoi, faire réfléchir soutient M. Léger.

«Je crois que ça démontre l’importance – pour tout un chacun – de connaître la méthode de réanimation cardio-respiratoire. Yves est âgé de 43 ans et est quelqu’un en forme avec de saines habitudes de vies. Un arrêt cardiaque peut malheureusement arriver à tout le monde», indique-t-il, invitant les gens à acquérir une formation de RCR.

Un don qui porte ses fruits… deux fois plutôt qu’une!

Le gérant du Centre civique, John LeBlanc, venait à peine de quitter le bâtiment quelques minutes lorsqu’est survenu le malaise de M. Castonguay. Il n’a donc appris que plus tard que le défibrillateur du premier étage – un don de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC – a contribué à sauver une deuxième victime d’un malaise cardiaque.

En tout, deux défibrillateurs se trouvent au Centre civique de Campbellton, l’autre étant situé à l’entrée de la piscine (un don de l’équipe de hockey de la Dernière chance).

«Ce genre d’appareil a fait ses preuves. Ils sauvent des vies. On est très content de pouvoir les compter dans notre enceinte», exprime M. LeBlanc.

«On me disait récemment qu’un peu plus d’une demi-douzaine de personnes ont survécu à leur malaise cardiaque dans le nord du Nouveau-Brunswick au cours des deux dernières années grâce à ces défibrillateurs cardiaques installés à l’intérieur d’endroits publics comme ici. C’est d’autant plus vrai qu’on vient de sauver une deuxième vie ici grâce à cela. C’est un instrument essentiel, puisque dans de telles situations, la rapidité d’intervention joue pour beaucoup», souligne-t-il.