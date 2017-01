L’ADN d’un chevreuil incrimine un braconnier récidiviste

Un homme faisant partie d’un groupe qui avait laissé derrière lui la carcasse d’un chevreuil abattu en dehors de la période permise pour la chasse a été incriminé parce que l’ADN de la bête correspondait à des poils et des taches de sang retrouvés dans son véhicule.

En Cour provinciale à Edmundston, lundi, Dominic Cayouette, de Saint-Quentin, a reçu une peine d’emprisonnement de 60 jours pour avoir chassé illégalement le chevreuil en novembre 2015. Une amende de 2000$ lui a aussi été imposée. M. Cayouette a déjà été condamné pour une accusation du même genre par le passé.

Le 25 novembre 2015, des agents du ministère des Ressources naturelles ont observé un camion qui circulait en soirée dans un secteur boisé dans l’arrière-pays de Saint-Quentin. Non loin, ils ont aussi découvert la carcasse d’un chevreuil récemment abattu.

Après avoir suivi le véhicule sur quelques kilomètres, les agents ont été en mesure d’intercepter le camion et ses occupants (deux adultes et un enfant) qui étaient en possession d’armes à feu et de lampes de poche. Malgré le fait qu’ils ont aperçu des poils d’animal et des taches de sang dans le véhicule, les individus ont été relâchés, car il était alors impossible de relier les occupants à la carcasse retrouvée.

Selon la preuve présentée devant le tribunal, les analyses d’ADN à partir de prélèvements des poils et des taches de sang retrouvés dans le camion ont permis de déterminer qu’ils correspondaient au chevreuil retrouvé abattu dans le même secteur.

Puisque M. Cayouette a plaidé coupable à ses accusations, les accusations envers un deuxième individu ont été retirées par la Couronne.

En plus de l’amende et de la sentence carcérale imposées pour cette récidive, le juge Camille Dumas a indiqué à M. Cayouette qu’il lui aurait été préférable de s’acheter un bon morceau de viande dans un magasin d’alimentation au lieu de subir les foudres du système judiciaire. Le magistrat a dit espérer qu’il en tirera une leçon et qu’il respectera dorénavant les règles de la loi sur la chasse et la pêche du Nouveau-Brunswick.