L’élection de Donald Trump profite aux universités du N.-B.

L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis semble profiter aux universités du Nouveau-Brunswick. Plusieurs d’entre elles rapportent une montée en flèche des demandes d’inscriptions de nos voisins du Sud, depuis la soirée électorale du 8 novembre.

À l’Université Mount Allison (MTA), à Sackville, 51 étudiants américains ont rempli une demande d’inscription entre le 7 novembre et le 4 janvier. C’est le double, en moyenne, par rapport à la même période lors des années précédentes.

L’université en a reçu 29 en 2015, 19 en 2014, et 30 en 2013 et en 2012. Ces chiffres pourraient toutefois contenir des doublons, indique l’agente des communications de l’université anglophone, Aloma Jardine.

À titre comparatif, ils étaient 74 étudiants américains à y étudier à temps plein en 2016, 64 en 2015, et 74 en 2014 et en 2013. MTA accueille en moyenne 2200 étudiants, bon an mal an.

L’Université St. Thomas (STU), à Fredericton, a aussi reçu près du double d’applications d’Américains (30) par rapport aux années précédentes. Comme les étudiants ont jusqu’au 1er mars pour soumettre leur inscription, il y a fort à parier que ce chiffre va augmenter d’ici là.

Jeffrey Carleton, porte-parole, confirme que des efforts de recrutement sont effectués en sol américain, mais que rien n’a été fait différemment au cours de la dernière année pour justifier une augmentation aussi significative.

«Les élections américaines semblent certainement avoir eu un impact majeur sur leur décision de se tourner vers nous, au Canada.»

Jeffrey Carleton tient toutefois à mettre un bémol sur ces chiffres. Soumettre un formulaire d’application ne garantit en rien la venue de l’étudiant, dit-il.

Près de 2200 étudiants se tournent vers STU pour faire leurs études postsecondaires, en moyenne, chaque année.

L’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) a également reçu son lot de demandes. Sans préciser les chiffres, David Stonehouse, porte-parole, parle d’une «augmentation notable» de candidatures en provenance des États-Unis au cours du dernier semestre.

Il précise toutefois que l’Université a multiplié les efforts de recrutement de l’autre côté de la frontière au cours des dernières années.

«Il est encore trop tôt pour attribuer cette augmentation à nos efforts de recrutement ou aux résultats des élections présidentielles américaines», souligne-t-il.

Les campus de l’UNB accueille en moyenne 10 000 étudiants par an.

Aucun engouement à l’Université de Moncton

Sans surprise, l’engouement ne se fait aucunement sentir du côté de l’Université de Moncton, sans doute en raison de son caractère francophone.

Le nombre d’étudiants américains a même chuté au cours des trois dernières années, en passant de six en 2014, à deux en 2015, puis à un seul en 2016. L’Institution acadienne accueille près de 4500 étudiants, en moyenne, à ses trois campus.

«Le Bureau du recrutement étudiant reçoit très peu de demandes d’information au sujet de l’Université de Moncton provenant des États-Unis […]. Les États-Unis ne figurent d’ailleurs pas dans nos marchés ciblés», a indiqué par courriel Ghislaine Arsenault, agente des communications.

La tendance se fait davantage sentir dans l’Ouest, selon l’Associated Press. Les demandes d’admission en provenance des États-Unis reçues par l’Université de Toronto ont augmenté de 70% depuis l’an dernier. L’Université McMaster, à Hamilton, a enregistré une augmentation de 34%. En 2014, près de 9000 Américains sont venus étudier au Canada.