Le N.-B. sera épargné par le froid et la neige d’ici la fin janvier

Après quelques épisodes de temps froids parsemés à l’occasion de fortes précipitations, un long chapitre de temps doux va s’installer jeudi sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

Partout en province, les températures devraient se maintenir bien au-delà des normales saisonnières tant le jour que la nuit, et ce jusqu’à la fin janvier.

Qui plus est, d’infimes quantités de neige sont attendues sur le Nouveau-Brunswick durant cette période, prévoit Environnement Canada.

Dans ses prévisions à long terme, la chaîne spécialisée MétéoMédia estime que le mercure devrait se maintenir en journée près ou au-dessus du point de congélation dans les régions du sud du Nouveau-Brunswick.

Ce redoux qui sera sans doute fort bien accueilli devrait s’installer dès jeudi et durer une dizaine de jours.

À Shediac, Moncton, Fredericton et Saint-Jean, le mercure devrait osciller le jour entre -1°C et 3°C au cours de cette longue période et entre 0°C et -7°C la nuit.

La température maximale moyenne à Moncton pour cette période de l’année est de -3,8°C le jour alors que la température minimale moyenne la nuit est de -15°C.

Bien que le mercure n’affichera pas des températures aussi douces, les résidents du nord du Nouveau-Brunswick profiteront également de conditions météorologiques beaucoup plus clémentes.

Au Madawaska, dans la région Chaleur ainsi que dans la Péninsule acadienne, les températures devraient varier entre -4°C et 0°C le jour et entre -3°C et -7°C la nuit.

Ces températures relativement douces sont d’environ 10°C à 15°C supérieures aux normales saisonnières.

«À la période fin janvier-début février, c’est habituellement la période creuse de l’hiver où l’on retrouve les températures les plus froides de la saison», explique Claude Côté, météorologue à Environnement Canada.

«L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de tempête à l’horizon et d’accumulation de neige significative.»

Cette longue période de redoux en pleine saison hivernale n’est toutefois pas un phénomène inhabituel, selon Environnement Canada.

En janvier 2016, dans le sud du Nouveau-Brunswick, le mercure a franchi la barre du point de congélation près d’une journée sur deux.

Mines de rien, les Néo-Brunswickois ont déjà réussi à traverser la pire portion de l’hiver.

Dès la prochaine fin de semaine, les températures moyennes commenceront à emprunter une direction opposée alors que le mercure aura tendance à augmenter graduellement.

Cette heureuse journée surviendra le 21 janvier à Edmundston, le 25 janvier à Fredericton et le 28 janvier à Moncton.