Les Paniers de chez nous ne seront plus distribués

La distribution des Paniers de chez nous, dans le Sud-Est, est abandonnée. Le programme de livraison de produits locaux a été jugé non viable.

Lancés il y a trois ans, les Paniers de chez nous permettaient de recevoir, chaque semaine, une boîte remplie de produits agricoles locaux. En payant de 25$ à 75$, les abonnés recevaient des produits agroalimentaires variant selon le rythme des saisons.

Le projet a connu des hauts et des bas, mais à la longue, les administrateurs ont déterminé qu’il coûtait trop cher.

Le directeur général de la coopérative La Récolte de chez nous, Maxime Gauvin, estime qu’il aurait fallu plus de 300 abonnés afin que les paniers soient rentables. Au moment de mettre fin au programme, ils n’étaient que 40.

«C’est principalement une question de chiffres. Ça fait trois ans que les paniers existent, et on a tenté par différents projets afin de faire croître le nombre de clients. Mais malheureusement, avec le nombre qu’on avait, on n’était pas capable de couvrir les coûts de base pour gérer le projet», a affirmé celui qui est en poste depuis quelques semaines seulement.

«On va mettre le projet sur la glace pour l’instant. Peut-être que dans le futur, on trouvera un différent modèle à tester.»

Les clients et les bâtisseurs du programme sont déçus. Marina Henderson, coordinatrice de projet, n’a pas caché sa frustration.

«On s’est beaucoup investi dans ce programme pour développer de nouveaux marchés pour les producteurs. Je pense qu’on a rempli notre mandat jusqu’à présent. Mais dans toute initiative, il y a des défis», mentionne-t-elle, ajoutant qu’elle s’est dégagée de la coopérative.

«Je reçois beaucoup de courriels de tous nos abonnés en disant qu’ils sont tristes de ne plus avoir ce service.»

La fin de la distribution des paniers est causée en partie par la décision en septembre du Réseau des cafétérias communautaires de ne pas renouveler le contrat d’approvisionnement de ses 25 écoles membres. La Récolte de chez nous et le conseil d’administration de Terroir Foods & Agrimarketing (l’organisme responsable de l’approvisionnement des écoles) ont été forcés à réévaluer leur plan d’affaires.

«La perte du contrat ’était un coup dur. C’était une grosse grosse perte», affirme M. Gauvin.

Les administrateurs des deux organismes se rencontrent, mercredi après-midi, afin de planifier l’avenir.

«On croit toujours dans notre cause. L’objectif, c’est que nos enfants et plus de gens au sud-est du Nouveau-Brunswick mangent des produits locaux. On veut trouver des moyens d’y arriver. Le défi, c’est de trouver le modèle qui marche le mieux.»

M. Gauvin explique qu’ils concentreront notamment leurs efforts sur la vente d’aliments au Marché des fermiers de Dieppe, ainsi que la distribution de produits dans une quarantaine d’écoles non membres du Réseau des cafétérias communautaires.