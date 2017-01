Santé mentale: hausse marquée des cas d’hospitalisation chez les jeunes

Le nombre de jeunes hospitalisés des suites d’une maladie mentale a doublé au Nouveau-Brunswick au cours des cinq dernières années. La hausse serait due à une conscientisation par rapport à la santé mentale et un manque de financement des services psychologiques.

Un rapport du Conseil de santé du Nouveau-Brunswick dévoile que le nombre d’admissions à l’hôpital chez les jeunes âgées de 0 à 18 ans pour cause de maladie mentale dans la province est passé de 31 à 64 par 10 000 personnes, de 2010 à 2014.

Le taux est poussé à la hausse par des augmentations de cas d’épisodes dépressifs, qui sont passés de 7 à 14 cas par 10 000 personnes, et des «réactions à un facteur de stress ou trouble de l’adaptation», qui sont passés de 5 à 12,6 cas par 10 000 personnes.

Dr Scott Ronis, professeur agrégé du département de psychologie de l’Université du Nouveau-Brunswick, affirme que la tendance est observée à travers le Canada et dans le Monde. Elle est probablement causée par un problème d’accessibilité aux services de santé mentale et une sensibilisation accrue des parents et des médecins.

Il explique que plusieurs jeunes traversant des crises d’anxiété reçoivent des médicaments à l’hôpital, mais ils ne reçoivent pas des traitements additionnels dont ils ont besoin. Ils finissent donc par retourner à la salle d’urgence.

«Dans les cas aigus, l’objectif est de stabiliser le patient. Mais quand on a affaire à un cas de troubles chroniques ou plus sévères, l’approche sera différente. La médication peut être une partie de la solution, mais idéalement il y a plusieurs services en place.»

Au Nouveau-Brunswick, les services offerts par un psychologue ne sont pas couverts par l’assurance-maladie. Les jeunes ayant des troubles liés à la santé mentale peuvent consulter leur médecin de famille afin d’être dirigés vers un psychiatre. Cependant, si son cas n’est pas jugé assez grave, son nom peut être inscrit à une longue liste d’attente.

«Les jeunes reçoivent des services psychiatriques si leur cas est jugé assez grave ou s’ils ont assez d’argent. Il y a un grand manque chez les personnes qui n’ont pas assez d’argent et qui ne sont pas jugées comme ayant un trouble assez sévère.»

Dr Ronis ajoute que les troubles risquent de s’aggraver si trop de temps s’écoule avant le traitement. Il estime que le gouvernement doit investir davantage dans des soins à l’extérieur du système de santé, comme la psychothérapie et les services de travailleurs sociaux.

«Nous savons, à partir de plusieurs recherches, que des investissements dans la santé mentale entraînent d’importantes économies tant au niveau des traitements psychiatriques que dans la santé physique, comme le diabète et l’hypertension chronique.»

L’augmentation du nombre d’hospitalisations serait aussi liée à des travaux de sensibilisation faits par divers organismes au cours des dernières années.

«À force d’avoir des campagnes comme Cause pour la cause, de Bell, et le fait qu’il y a des personnalités publiques qui parlent de leurs troubles de dépression, de bipolarité, etc., ça finit par se convertir en consultations», avance Mathieu Lang, professeur à la Faculté d’éducation de l’Université de Moncton.

Le nombre d’hospitalisations chez les jeunes âgés de 15 à 17 ans pour cause de maladie mentale au Nouveau-Brunswick. Photo gracieuseté L’évolution des admissions à l’hôpital chez les jeunes de 0 à 18 ans pour cause de maladie mentale depuis 2010. Photo gracieuseté

Le rapport du Conseil de santé du Nouveau-Brunswick permettra aux écoles de mieux cibler leurs efforts visant à améliorer la santé mentale des élèves. L’organisme a récemment transmis des données spécifiques à chaque district scolaire sur ses écoles. Elles comprennent des informations sur le sommeil, sur l’alimentation et sur d’autres comportements.

L’administration du District scolaire francophone Sud a l’intention de s’en servir afin de mieux s’attaquer à la problématique.

«Nous essayons de travailler avec nos écoles afin d’établir des indicateurs sur lesquels on va pouvoir travailler avec les élèves dès un jeune âge», a affirmé Monique Boudreau, directrice générale du district, lors d’une réunion mensuelle le 11 janvier.

Le Nouveau-Brunswick occupe le 3e rang parmi les provinces ayant le taux le plus élevé d’hospitalisations pour cause de maladie mentale chez les jeunes de 15 à 17 ans, avec 1007 par 100 000 adolescents. Il se situe derrière l’Île-du-Prince-Édouard (1624) et la Saskatchewan (1088). La moyenne nationale est 783 hospitalisations par 100 000 jeunes.

Intimidation et consommation d’alcool et de marijuana à la baisse

La hausse d’hospitalisations dues à des maladies mentales se produit alors que les taux de consommation d’alcool et de marijuana, ainsi que le nombre de victimes d’intimidation, sont à la baisse.

Le pourcentage de jeunes de la 6e à la 12e année qui disent avoir été intimidés est passé de 65 à 52, de 2009 à 2016.

Selon Mathieu Lang, la baisse a un impact sur la façon dont le personnel des écoles s’attaque à l’intimidation.

Il souligne le cas de l’école régionale de Saint-André, dans le Nord-Ouest. Il y a cinq ans, la stratégie sur l’intimidation tournait autour de la résolution de crise. En 2016-17, l’intervenante passe la majorité de son temps et son énergie sur travail préventif, notamment en préparant des activités de conscientisation.

La proportion de jeunes de la 7e à la 12e année qui ont essayé de l’alcool est passée de 77% à 63%, de 2009 à 2013. Le taux de jeunes qui ont essayé la marijuana est passé de 40% à 31% pour la même période.

La criminalité chez les jeunes est aussi en chute libre, ayant passé de 5709 à 2535 cas par 100 000 adolescents âgés de 12 à 17 ans. – JMD

