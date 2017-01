Service d’incendie: des discussions pour une plus grande collaboration dans le Restigouche-Centre

La régionalisation des services d’incendie de Campbellton, Tide Head et Atholville vise d’abord une plus grande cohésion et l’amélioration du service sur l’ensemble du territoire. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Les municipalités de Campbellton, Tide Head et Atholville pourraient régionaliser leurs services d’incendie.

Voilà une idée suggérée à chacun des conseils par un particulier qui propose de lancer une étude de faisabilité sur la question.

En somme, il serait question de créer une corporation qui gérerait les biens et services des brigades d’incendies de ces communautés. Actuellement, on dénombre un total de cinq brigades/caserne à l’intérieur de ce territoire, soit une à Campbellton, une à Tide Head, et trois à Atholville (Atholville, Saint-Arthur et Val-d’Amour).

Si l’exercice vise d’abord une plus grande cohésion et l’amélioration du service sur l’ensemble du territoire. Il est clair qu’on parle d’économies substantielles, notamment par l’entremise de partages des effectifs et des équipements ainsi que par l’intermédiaire d’un pouvoir d’achat accru. Les casernes actuelles pourraient ainsi s’éviter de devoir rafraîchir leur flotte de camions, une dépense énorme (mais nécessaires) pour de petites communautés. «En ne formant qu’une seule brigade régionale, on se retrouverait avec pratiquement tous les camions dont on a besoin», exprime la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, qui croit beaucoup en ce projet. «On parle d’une toute nouvelle structure régionale. On pourrait même avoir chacun notre spécialité, comme les mâchoires de la vie, le sauvetage en mer, le camion à échelle, etc. On en est encore qu’aux premières étapes, mais les discussions avancent bien. Je crois que tout le monde serait gagnant en optant pour une structure régionale», souligne la mairesse.

Conditions

Du côté d’Atholville, on se dit ouvert à l’idée, mais non sans certaines conditions. On veut par exemple s’assurer du maintien de l’ensemble des casernes actuelles. «L’idée, c’est d’offrir le meilleur service possible à la population. Selon nous, ça ne serait pas le cas si l’on en venait à fermer les brigades de Val-d’Amour ou Saint-Arthur. Les gens de ces secteurs seraient pénalisés», indique le maire d’Atholville, Michel Soucy. «Cela étant dit, on demeure très ouvert à l’idée de regarder de quelles façons on pourrait régionaliser le service avec nos voisins. C’est définitivement une option intéressante qui sera sur la table des discussions pour la prochaine année. Il y a dans ce projet des aspects très positifs et on est convaincu qu’il y a des possibilités de travailler conjointement avec Campbellton et Tide Head. Il faut simplement trouver la bonne façon de le faire, la bonne façon d’améliorer le service avec ce que l’on a entre les mains», exprime-t-il.

S’il croit lui aussi qu’une plus grande coopération régionale est souhaitable en matière de services d’incendie, le maire de Tide Head, Randy Hunter, demeure par contre sur ses gardes face à la proposition qu’il a sous les yeux. «J’aime l’idée d’une plus grande collaboration avec nos voisins, mais je ne suis pas prêt, à ce stade-ci, à remettre tous nos biens entre les mains d’une corporation extérieure aux conseils. C’est un pas énorme à franchir et je ne suis pas encore entièrement convaincu que c’est la bonne méthode», explique-t-il. Le maire Hunter se dit néanmoins prêt à continuer les travaux pour étudier la proposition et en voir la faisabilité.

Qu’à cela ne tienne, si le projet ne va pas de l’avant dans sa forme actuelle, le maire soutient que les discussions devront néanmoins se poursuivre avec Atholville et Campbellton afin d’accroître la collaboration. «Je crois qu’on est rendu là», dit-il. «Nous avons déjà de bonnes relations avec nos DSL voisins (Glencoe, Robinsonville), ce serait normal d’accroître la collaboration entre nos municipalités. Il y a beaucoup d’économies à faire et nos communautés n’ont plus le luxe financier de travailler seules», ajoute-t-il.