Collision mortelle sur la route 11

Un accident de la route impliquant deux véhicules a fait une victime mardi matin sur la route 11 à la hauteur de Jacquet River non loin de Belledune.

La victime, dont on ne connaît pas l’identité à ce stade, est un homme de 28 ans de la région de Miramichi.

«On parle ici d’une collision frontale entre deux véhicules survenue tout juste après 8h ce matin. Lors de notre arrivée, on a constaté le décès de l’un des conducteurs. Deux autres personnes, dont le conducteur du second véhicule impliqué, ont été transportées vers l’hôpital pour des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour leur vie», confirme le sergent Benoit Jolette de la GRC.

Selon des informations préliminaires, il semblerait que les mauvaises conditions routières qui prévalaient à ce moment – notamment la présence de glace noire – soient en cause.

«Nos enquêteurs sont sur place pour éclaircir la situation, mais tout porte à croire à ce stade que les conditions routières, dont la chaussée glissante, ont joué un rôle déterminant dans la collision», ajoute le policier.

Les deux véhicules ont été remorqués hors du site de l’accident. La collision a fait en sorte que le trafic sur la route 11 a été détourné pendant quelques heures. La circulation a toutefois été rouverte autour de 11h.

Un homme et une femme circulaient à bord de ce Toyota Cruiser. Ils ont été blessés, mais leur vie n’est pas en danger. – Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

(Avec la collaboration de la journaliste Béatrice Seymour)