Edmundston: il avoue avoir voulu jeter un inconnu du haut d’un pont

Un individu qui a menacé de jeter du pont Fournier un piéton qui lui était totalement inconnu a écopé d’une peine à servir à domicile de deux mois.

Alors qu’il déambulait au centre-ville d’Edmundston le 12 septembre, Alexandre Fournier a proféré des menaces à un autre individu qu’il a croisé dans la portion réservée aux piétons sur le pont Fournier.

Selon la preuve relatée devant le tribunal, l’accusé âgé de 25 ans aurait alors dit à l’homme de se tasser, car il lui bloquait le chemin, à défaut de quoi il allait le projeter en bas du pont. Il l’aurait par la suite insulté en anglais tout en lui proférant des menaces de mort.

Après avoir reçu une plainte sur le comportement de l’individu, les policiers ont rapidement pu le retracer. Il a reconnu sa culpabilité aux accusations déposées contre lui.

Alexandre Fournier a commis cette infraction quelques jours à peine après avoir être comparu en cour où il avait écopé d’une période de probation, où on lui avait ordonné de garder la paix et être de bonne conduite, sous des accusations de menaces et de bris de liberté surveillée.

Ses écarts de conduite pourraient être reliés à son problème de consommation d’alcool pour lequel il suit actuellement une thérapie à Edmundston.