Embardée mortelle: poursuite au civil contre la succession de Vicky Gallant

Jean-François Carrier, survivant d’une sortie de route qui a coûté la vie à sa conjointe Vicky Gallant dans la nuit du 11 janvier 2015, poursuit au civil la succession de la défunte pour les blessures corporelles et souffrances psychologiques découlant de cette embardée causée, allègue-t-il, par la négligence de la conductrice.

Vicky Gallant était copropriétaire et administratrice du Centre de glisse Mont Farlagne.

Le document d’avis de poursuite, déposé le 5 janvier 2017, fait état que Jean-François Carrier était passager à bord du véhicule conduit par Vicky Gallant au moment de l’accident, sur le chemin Rivière-à-la-Truite, à Edmundston.

Le document précise que la voiture a frappé une barrière de sécurité située sur un petit pont pour finir son embardée sur le toit dans les eaux de la Rivière-à-la-Truite. Le demandeur a pu s’extirper du véhicule qui s’est rempli d’eau. Il a détaché sa ceinture de sécurité et tenté en vain de faire de même pour sa conjointe. Il a cassé une fenêtre à l’arrière du véhicule et dit que cela lui a causé des blessures aux mains et aux bras. Prisonnière dans l’habitacle, Vicky Gallant est morte noyée.

Le demandeur, avocat de profession, allègue que la collision et les blessures corporelles et psychologiques qu’il a subies ont été causées par la négligence de la conductrice. Selon lui, elle conduisait trop vite sur ce chemin secondaire étant donné les risques liés aux conditions routières.

Il allègue aussi que la conductrice a manqué de vigilance pour éviter la collision avec la barrière de sécurité, près de l’intersection du chemin Scisson, ce qui, selon l’avis de poursuite, a créé une situation de danger à laquelle ils n’ont pu échapper.

Le demandeur réclame des dommages-intérêts généraux l’indemnisant de ses blessures corporelles ainsi que la souffrance psychologique et émotionnelle reliée à des symptômes de stress post-traumatique découlant du fait d’avoir été impliqué dans cet accident et du décès de sa conjointe.

La succession de Vicky Gallant a 20 jours pour déposer un avis de défense.