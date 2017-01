La médaille du souverain à une Acadienne de Saint-Sauveur

Une Acadienne de Saint-Sauveur recevra la médaille du Souverain pour les bénévoles du lieutenant-gouverneur général du Canada, le 25 janvier. Alfrédine Plourde sera reconnue pour son engagement auprès des enfants qui subissent des sévices dans les familles d’accueil.

Près de 2600 enfants dans cinq provinces sont décédés de suites de mauvais traitement dans les maisons d’adoption canadiennes, depuis 2009. Cette statistique, Alfrédine Plourde peine à la prononcer sans prendre un moment de silence pour réfléchir à sa portée.

«Quand j’ai vu les chiffres, je n’en croyais pas mes yeux. Je me disais que c’était impossible, pas ici, au Canada. Malheureusement, c’est bien vrai. C’est terrible.»

La dame, qui demeure aujourd’hui à Stoney Creek en Ontario, milite en faveur de la sécurité des enfants canadiens depuis plus de 10 ans par l’entremise de deux organismes à but non lucratif qu’elle a créés: Protecting Canadian Children et The Children’s Army.

Souhaitant faire la différence, elle fait des pressions auprès des gouvernements et autres intervenants pour accroître la reddition de comptes chez les sociétés d’aide à l’enfance.

«Certains jeunes sont enlevés de leurs familles et redonnés à n’importe qui, sans vérification adéquate des antécédents des parents adoptifs. On voit les conséquences néfastes que ça peut avoir. Nous avons à cœur le bien-être de nos enfants», explique la dame âgée de 65 ans.

Beaucoup reste à faire, mais Mme Plourde célèbre chaque victoire. L’artisane du changement sera bientôt remerciée à l’échelle fédérale. La médaille lui sera remise en mains propres du maire de Hamilton.

Il faut dire qu’elle n’en est pas à sa première reconnaissance. Elle a reçu le World Citizenship Award de la ville de Hamilton, en 2014, en plus d’être sélectionnée au Women of Distinctions Award par la même municipalité. Elle a également signé un livre en 2009, Protecting Canadian Children, au nom de son organisme.

Humble, elle attribue ses bons coups aux membres de son équipe.

«Nous fonctionnons sur une base de bénévoles, sur les dons de la population, et souvent sur notre propre argent. J’ai la chance de travailler avec des gens dévoués. Cette reconnaissance, je la leur dois également. Je ne peux pas tout faire ça toute seule.»

Mme Plourde souhaite utiliser l’attention médiatique qu’elle reçoit pour sensibiliser la population à sa cause. Elle continuera pour aussi longtemps que sa santé le lui permettra.

«Il y a des injustices incroyables commises à l’égard de ses enfants, victimes du système. S’il y a un moyen d’améliorer les choses pour éviter que d’autres tragédies surviennent, nous avons un devoir moral de le faire.»