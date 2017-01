Méthamphétamines: la prison pour un homme de Dalhousie

Un homme Dalhousie, Éric Thibeault, a été condamné à deux années de pénitencier après avoir reconnu sa culpabilité à des accusations de possessions et trafic de stupéfiants, dans ce cas-ci des comprimés de méthamphétamine.

L’accusé était passage au Palais de justice de Campbellton lundi afin de recevoir sa sentence.

L’homme âgé de 37 ans a été arrêté le 31 juillet 2014 à la suite d’une opération de surveillance effectuée par la GRC. Il a été intercepté par les policiers à son retour de chez son fournisseur. Il avait alors en sa possession 442 comprimés de méthamphétamines et un peu plus de 1000$ en espèce. Une saisie à sa résidence a permis d’ajouter une dizaine de comprimés ainsi qu’environ 200$.

En ce qui a trait à la sentence, la Couronne et la Défense ont déposé une soumission conjointe, bien que le procureur responsable du dossier, Me François Doucet, ait reconnu que les sentences sont généralement plus élevées pour ce type d’infraction.

Celui-ci a expliqué sa décision par le fait que l’accusé a été assigné à domicile depuis le moment de son arrestation.

La juge Suzanne Bernard a accepté la soumission conjointe, ajoutant à la peine un interdit de possession d’arme pour une durée de dix ans.