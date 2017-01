Quel nom portera l’école de Rogersville?

Un comité sera nommé afin de choisir le nom de la nouvelle école fusionnée de Rogersville, qui ouvrira ses portes en septembre 2018. Il décidera si elle portera le nom d’une des deux anciennes écoles – Assomption et W.-F.-Boisvert – ou une appellation complètement nouvelle.

Les travaux de fusionnement de l’école W.-F.-Boisvert et de l’École secondaire Assomption battent leur plein à Rogersville. Dans les coulisses, des membres de la communauté, du conseil d’éducation District scolaire francophone Sud (CÉD) et du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance se préparent à choisir le nom du nouvel établissement scolaire.

Nelson Cyr, coprésident du comité parental local, espère que le comité de sélection marquera le nouveau départ de septembre 2018 avec un nom original «Moi, personnellement, j’aimerais autre chose qu’“Assomption”. On dirait que tout est “Assomption”. C’est partout», affirme-t-il.

Mentionnons que le foyer de soins et le monument acadien à Rogersville portent aussi le nom «Assomption».

La semaine dernière, le CÉD a demandé à Fredericton de former un comité ayant comme mission de choisir le nom de la nouvelle école. En plus de M. Cyr, il doit comprendre Jessica Doucet, directrice de l’École secondaire Assomption, Pierrette Robichaud, mairesse de Rogersville, Roger Martin, membre du CÉD, et un représentant du ministère.

Interrogé sur le sujet lors d’une réunion du CÉD à Cocagne, la semaine dernière, M. Martin a fait savoir qu’il ne s’est pas encore forgé une opinion sur le sujet.

«Je ne sais pas quelles sont les recommandations de Rogersville sur la question. Ça pourrait être Boisvert, Assomption ou un nom complètement nouveau», explique-t-il.

M. Cyr suggère qu’un concours pourrait avoir lieu afin de créer une liste de noms potentiels.

«On est encore au début du processus. On a pensé de faire un concours, mais on n’a pas encore eu de réunion. On va prendre ces décisions-là afin d’avoir un nouveau nom à temps pour l’ouverture.»

Les travaux de fusionnement des écoles de Rogersville ont été lancés l’été dernier. Au total, l’agrandissement de l’École secondaire Assomption coûtera 9,7 millions $. L’école W.-F.-Boisvert doit fermer ses portes, et la nouvelle école accueillera les élèves de la maternelle à la 12e année.

La deuxième phase des travaux, au coût prévu de 3,9 millions $, aura lieu à l’été 2017. En 2018-2019, le gouvernement provincial prévoit d’investir 400 000 $ afin de démolir l’école W.-F.-Boisvert.