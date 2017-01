Prix de l’essence au N.-B.: 20% plus cher qu’il y a un an

Après avoir plongé de presque 4 cents le litre la semaine dernière, le prix de l’essence pourrait subir une autre diminution cette semaine au Nouveau-Brunswick. Malgré la baisse, le prix demeure presque 20 cents le litre plus haut qu’à pareille date, l’an dernier.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une baisse de 0,5 à 1 cent le litre de sans-plomb d’ici la fin de la semaine.

L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit pour sa part une baisse de 2 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix de l’essence chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service dans la province est 113,6 cents le litre.

À la mi-janvier 2016, il était de 94,4 cents le litre.

Selon M. McTeague, les décisions de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les spéculations entourant les politiques du président américain élu Donald Trump sont les principaux facteurs qui influencent le prix de l’essence cette semaine.

«Le scepticisme entourant la capacité de l’OPEP à atteindre ses objectifs de réduction de production et le fait que les exploitants américains haussent leur production proportionnellement continueront à contrôler l’augmentation du prix de l’essence. De plus, l’incertitude entourant les nouvelles politiques d’énergie de Donald Trump va probablement mener à peu de mouvement sur les marchés du pétrole.»

Mardi matin, les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick, selon Gasbuddy, étaient à Fredericton, à Moncton, à Oromocto et à Shediac, où des stations-service affichent des prix sous les 108 cents le litre.

Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Saint-Jean, à Shippagan, à Lamèque, à Balmoral, à Alma et à Caraquet, où au moins un poste d’essence vend le litre de sans-plomb à 113,6 cents ou plus.

Mentionnons que les succursales peuvent imposer un frais de 3 cents le litre à l’essence avec service.

Le prix moyen de l’essence dans la province est de 111 cents le litre, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne nationale de 110,7 cents le litre. À pareille date l’an dernier, le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick, selon Gasbuddy, était 90,3 cents le litre.

Les prix les plus bas sont au Manitoba (102,5 cents le litre) et en Saskatchewan (102,6 cents le litre). Les plus élevés sont en Colombie-Britannique (120,4 cents le litre) et à Terre-Neuve-et-Labrador (135,9 cents le litre).

Notons que les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site Internet (barchart.com).