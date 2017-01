La SPCA du Grand Moncton envisage un déménagement

Face à la détérioration de ses installations, la SPCA du Grand Moncton songe à la construction d’un nouveau refuge pour accueillir ses animaux abandonnés.

Construit en 1980, l’édifice de la rue Greenock a été conçu comme un entrepôt et des bureaux et n’a pas été pensé pour accueillir des animaux.

Le besoin d’un nouvel abri se fait de plus en plus sentir. En 2015, une partie du toit a dû être remplacé et les problèmes s’accumulent depuis.

«Le bâtiment vieillit: les fondations se déplacent et il y a des fissures dans les murs. Le chauffage électrique à eau chaude nous coûte très cher et l’isolation est insuffisante. Il n’y a pas non plus de système de gicleurs en cas d’incendie», liste Dave Rogers, le directeur général de l’organisme.

«Si nous ne trouvons pas un nouvel endroit d’ici trois ou quatre ans, nous devrons réduire notre capacité d’accueil. La sécurité du personnel sera aussi un problème.»

Les employés sont donc à la recherche d’une solution: apporter d’importantes rénovations à l’édifice ou bâtir un nouveau refuge, plus grand et mieux adapté. Le conseil d’administration de l’organisme devra se prononcer sur la question fin février.

L’équipe estime que les rénovations nécessaires pourraient coûter jusqu’à 1 million $. Dave Rogers estime que cette option est peu envisageable.

«Il faudrait fermer nos portes pendant plusieurs mois, c’est une tâche presque impossible», dit-il.

La construction d’un nouveau quartier général représente un investissement évalué de 3 à 5 millions $.

Pour le moment, le refuge peut héberger dans ses murs une centaine de chats et 80 chiens. De nouveaux espaces seront les bienvenus alors que la SPCA voit ses chiffres d’occupation gonfler. En 2016, le refuge a accueilli près de 2900 animaux, soit 200 de plus que l’année précédente.

«Nous pourrions avoir plus de place pour les animaux et mieux aménager nos salles d’adoptions», précise M. Rogers.

Il espère ainsi respecter les standards de la Fédération des sociétés canadiennes d’assistances aux animaux.

En raison des restrictions liées aux nuisances sonores imposées par la municipalité, les futurs locaux ne pourront être bâtis dans un secteur résidentiel.

Si elle déménage, la SPCA du Grand Moncton ne devrait donc pas quitter le parc industriel Caledonia où elle se situe actuellement.