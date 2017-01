Une tournée qui n’est pas sans risque pour Justin Trudeau

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a entrepris une tournée nationale pour renouer les liens avec les «Canadiens ordinaires». Le premier ministre Trudeau parviendra-t-il à atteindre ses objectifs? L’Acadie Nouvelle en a parlé avec deux politologues.

En début de semaine, la commissaire fédérale à l’éthique, Mary Dawson, a annoncé que les vacances de Justin Trudeau sur l’île privée de l’Aga Khan et son voyage à bord d’un hélicoptère privé feraient l’objet d’une enquête.

Aucun sondage n’a été réalisé depuis que cette affaire ait éclaté au grand jour, mais cette récente controverse ne devrait pas trop changer la perception des gens de l’Atlantique à l’égard de Justin Trudeau, croit Denis Duval, professeur de sciences politiques à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

«Je ne pense pas que ça avoir un grand impact. C’est un bon temps pour lui (Justin Trudeau) de faire une tournée, parce qu’il demeure populaire dans à peu près toutes les régions du pays, sauf les Prairies, et il domine dans chaque groupe d’âge et de sexe. Il y a des raisons qui l’expliquent. L’opposition à Ottawa n’est pas forte et il n’a pas encore pris une décision qui use.»

Lors des rencontres, Justin Trudeau accepte les questions du public, même si parfois, il s’expose à des risques. À Fredericton, une femme l’a interrogé sur les problèmes du système de paye fédéral. À Peterborough, en Ontario, il a été confronté par une femme en larmes préoccupée par la hausse importante des coûts d’électricité.

Est-ce que le premier ministre va réaliser des gains en se prêtant à cet exercice? Il s’expose à des risques, rappelle Denis Duval. Au milieu des années 1980, Brian Mulroney été apostrophé par une femme qui lui a posé une question sur le régime de sécurité de la vieillesse. Elle lui a dit: «Touche pas à nos pensions ou c’est Good Bye Charlie Brown!»

«Les politiciens redoutent les moments Charlie Brown. Ça lui a fait un mal de fou dans la perception du public. On a toujours peur de LA question ou du commentaire qui tue», dit Denis Duval. «Je suis persuadé qu’il y a des gens qui se disent qu’ils s’exposent et ils apprécient ça.»

Le politologue JP Lewis, de l’Université du Nouveau-Brunswick, a l’impression que Justin Trudeau s’en tire bien à présent.

«On a critiqué le fait qu’il n’y a pas toujours des réponses avec substance. (…) Avec les médias sociaux, une question embarrassante, comme celle posée par la femme en Ontario, peut rapidement retenir l’attention du public, même avant le bulletin de nouvelles du soir ou la publication du journal le lendemain. Évidemment, il y a des partisans libéraux dans la foule qui s’y sont rendus et qui vont poser des questions assez faciles, mais en même temps, je ne pense pas que les libéraux aient planté dans la foule une femme qui va poser une question sur sa facture d’électricité.»