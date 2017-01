La vente de l’ancien magasin de la Coop de Caraquet approuvée par les membres

Les membres de la Coopérative de Caraquet ont approuvé la vente de l’ancien magasin d’alimentation au centre-ville de la municipalité.

Parmi les personnes présentes mardi soir à une assemblée extraordinaire au Carrefour de la mer de Caraquet, 142 membres ont voté en faveur de la vente, tandis que 74 membres se sont opposés.

L’édifice est vacant depuis plusieurs mois et était à vendre depuis deux ans. Des coûts d’entretien de 46 000$ étaient prévus en 2017 et ils ont totalisé 87 000$ en 2016. En raison d’une entente de confidentialité, le nom de l’acheteur n’a pas été dévoilé, mais le montant de la transaction s’élève à 150 000$. Au tout début, le prix de vente a été fixé à 1 150 000$, mais a été revu à la baisse en janvier 2016 à 875 000$.

Un investisseur a proposé de l’acheter au coût de 650 000$ en 2015, mais il a retiré son offre après avoir pris connaissance des engagements restrictifs enregistrés sur la propriété, soit l’interdiction d’établir une pharmacie, un magasin d’alimentation ou une entreprise consacrée à la vente de produits pétroliers.

Au cours des dernières années, les responsables de la coopérative ont entrepris plusieurs démarches afin de se départir de ce bien immobilier qui a un emplacement idéal au centre-ville de Caraquet avec vue sur la mer.

Un total de 21 clients potentiels ont visité les lieux et plusieurs agences nationales représentant les grandes bannières de différents secteurs ont été contactées. Des représentants de la Coop se sont également rendus à des conférences sur la vente au détail à Montréal et à Toronto pour tenter de vendre le bâtiment et le terrain.

Même si la vaste majorité des membres ont approuvé la vente, certains ont profité de l’assemblée pour exprimer leur désaccord. Le montant du prix de la transaction et l’entente de confidentialité figuraient parmi les points de discorde.

«C’est déplorable en tant que membre qu’on ne sache pas quelle sorte de développement il va y avoir. C’est au cœur de la ville de Caraquet. C’est un immense terrain avec vue sur la mer. (…) On ne sait rien et je trouve ça difficile de voter pour l’inconnu, juste sur une proposition financière», a dit une membre.

Le président du conseil d’administration, Jean-Eudes Duguay, est maintenant prêt à tourner la page et songe déjà à la prochaine étape.

«Demain (mercredi), nous allons contacter l’acheteur et nous allons compléter ce qu’il y a à compléter et nous allons passer à autre chose.»

La prochaine priorité majeure demeure la vente de l’ancienne quincaillerie BMR, ouverte en décembre 2012 sous la bannière Unimat.

Le projet a coûté environ 4 millions $.

Aucun acheteur ne s’est encore manifesté, admet Jean-Eudes Duguay.

«Présentement, il y a eu quelques visites, mais rien de concret.»