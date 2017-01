Bathurst abandonne son projet de patinoire artificielle

La Ville de Bathurst jette l’éponge quant à son projet de patinoire artificielle à la Promenade Waterfront de Bathurst.

C’est au début 2014 que les autorités municipales ont choisi d’équiper le quartier riverain, d’une glace artificielle achetée à entreprise californienne, au coût de 116 000$.

La presque totalité de cette somme provenait d’une subvention gouvernementale à l’origine destinée au parc Richelieu. La Ville de Bathurst, qui a investi 16 000$, ne pouvait pas utiliser ce financement à d’autres fins que pour un projet récréatif.

La surface glissante a été livrée et installée en décembre de cette même année. Le jour où l’accès devait être permis, les employés municipaux se sont rendu compte que l’infrastructure était endommagée, en raison d’un problème avec les jointures.

La veille de l’ouverture, une importante fluctuation de températures avait eu pour conséquence de provoquer des espaces entre les éléments.

Les autorités municipales ont tenté, à de multiples occasions, d’obtenir de nouvelles pièces du fournisseur américain, en vain.

«Il y avait un désaccord entre l’entreprise qui a vendu la surface et la municipalité. Son opinion était qu’elle était conçue pour nos variations des températures et la nôtre était qu’elle s’est brisée le premier soir, dans ce contexte. Nous n’avons plus de communications avec la compagnie depuis un an. Elle ne semble plus exister. Elle n’a plus de site web, ainsi de suite», révèle Paolo Fongemie, le maire de Bathurst.

À l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal de Bathurst, entièrement renouvelé à la suite des dernières élections, s’est résigné.

«Nous avons demandé aux employés d’arrêter de mettre du temps et de l’énergie dans un dossier qui n’aboutira jamais. Ça fait trois ans. Dans le temps, les élus avaient sûrement un plan d’affaires rationnel avec la surface, mais aujourd’hui, cette vision n’est plus là et nous voulons tourner la page», affirme le maire.

Tout n’est cependant peut-être pas perdu. L’idée de se servir des plaques en bon état durant l’été est évoquée.

«Il y a quand même du potentiel à faire quelque chose avec le restant des morceaux de forme rectangulaire. Nous avons demandé aux employés du Centre K.-C.-Irving d’explorer la possibilité d’installer la surface à l’intérieur, au cours de la saison morte, pour permettre aux jeunes de continuer à jouer au hockey l’été», avance M. Fongemie.

Le minivillage riverain Promenade Waterfront, situé sur la rue Douglas à l’entrée du centre-ville, regroupe des boutiques et des restaurants.