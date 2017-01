Le bâtisseur Jean-Guy Rioux n’est plus

Jean-Guy Rioux, une figure de proue en Acadie, est décédé mercredi à l’âge de 76 ans. Il était hospitalisé aux soins intensifs à Bathurst depuis le 2 janvier.

Au cours de sa vie, le bâtisseur originaire de la région de Shippagan a longuement été impliqué dans le domaine de l’éducation et il est connu pour son engagement envers la communauté acadienne et francophone.

Sa liste de réalisations est longue. Il a été nommé à l’Ordre du Canada en 2012. Il est devenu membre honoraire de l’Association canadienne d’éducation de langue française il y a près de 15 ans. Il a occupé le poste de secrétaire général au sein de cet organisme et a été président de la Société acadienne du Nouveau-Brunswick (SANB) et la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada.

Il a aussi été le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone nord-est de 2012 à 2016. Il a également contribué à la création de l’Université de Moncton, campus de Shippagan et il a été le vice-recteur de l’établissement de 1979 à 1990. Il a été l’un des fondateurs du Centre de recherche et de développement des produits marins (aujourd’hui, l’Institut de recherche sur les zones côtières).

L’enseignant de carrière a aussi travaillé en Afrique pour l’Agence canadienne de développement international et il a été président du comité organisateur du Congrès mondial acadien 2009, qui s’est déroulé dans la Péninsule acadienne.

Son implication s’est étendue dans sa communauté. Il a notamment été membre du conseil municipal de Shippagan et il a servi comme maire adjoint de la municipalité.

Son décès laisse plusieurs dans le deuil, dont le sénateur René Cormier. Lorsque M. Cormier a été nommé à la chambre haute en octobre 2016, M.Rioux a été l’un des premiers à le contacter pour le féliciter, raconte-t-il.

«C’est clair que l’Acadie vient de perdre un grand défenseur. Il était un homme très impliqué et engagé dans la cause acadienne et francophone.»

«On est triste de son départ, mais en même temps, il peut partir avec la tête haute parce qu’il a laissé une telle œuvre et il a tant fait pour l’Acadie.»

M.Rioux était connu pour son franc-parler, se souvient le sénateur Cormier.

«Il n’avait pas peur de donner son opinion. Pour moi, il a été un exemple. Il n’avait pas peur de mettre ses opinions sur la place publique. Il a été au service des intérêts de la communauté acadienne, mais en même temps, il était capable de reconnaître autour de lui les femmes et les hommes qui faisaient une différence dans la communauté.»

Le président actuel de la SANB, Kevin Arseneau, retient aussi de bons souvenirs de M.Rioux. Les deux hommes se sont croisés pour la dernière fois à l’assemblée générale annuelle de l’organisme, tout juste avant son élection à la présidence.

«Il m’a frappé en arrière des jambes avec sa canne et il m’a dit que je pouvais l’appeler n’importe quand. Il m’a souhaité du succès dans mon aventure. Il était convaincu et un modèle pour plusieurs.»

Plusieurs autres n’ont pas attendu pour offrir leurs condoléances aux proches de M.Rioux.

«Ayant oeuvré avec passion et enthousiasme pour la promotion de l’éducation au sein de la communauté acadienne et francophone de la province, du pays ainsi qu’à l’international, Jean-Guy Rioux laisse derrière lui un grand héritage», a déclaré Luc Desjardins, président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick au nom de tous les membres de l’organisme.

«La présidence de Jean-Guy Rioux a coïncidé avec le Sommet des communautés francophones et acadiennes, en 2007, et aussi avec des enjeux très difficiles comme l’élimination du financement du Programme de contestation judiciaire, a déclaré la présidente de la FCFA, Sylviane Lanthier. Ceux et celles qui l’ont côtoyé se rappellent que dans ce contexte, il a représenté la Fédération avec toute la sagesse, l’affabilité et la bonne humeur qu’on lui connaissait.»

Le recteur de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, a aussi tenu à souligner sa contribution.

«M. Rioux s’est grandement engagé au développement de l’Acadie et de sa culture. Il a joué un rôle de premier plan dans la fondation de l’Association des Amis du Centre universitaire de Shippagan. (…) Toute la communauté universitaire se joint à moi pour lui rendre hommage.»