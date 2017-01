Une chasse à l’as pour des pompiers… n’a pas fait long feu

Sylvie Kerr de Campbellton a eu la main heureuse mardi en retournant l'as de pique. On la voit ici en compagnie des pompiers Benji Pitre et Yves LePage de la brigade de Campbellton. M. Pitre exhibe d'ailleurs la nouvelle caméra thermique achetée par la brigade avec une partie de l'argent amassé par cette loterie. - Acadie Nouvelle: Jean-Fraçois Boisvert

La loterie de type Chase à l’as de pique entrepris par la brigade des pompiers de Campbellton n’aura pas fait… long feu.

L’as de pique a en effet été pigé mardi soir à la 18e semaine seulement de cette loterie. Le gros lot accumulé valait alors 16 942,50$.

C’est une femme de Campbellton, Sylvie Kerr, qui a eu la main heureuse. La gagnante participait àla loterie depuis ses débuts.

«J’aurais aimé piger l’as un peu plus tard, question que le lot soit encore un peu plus gros, mais ce montant se prend quand même très bien», a commenté la gagnante après coup, ajoutant qu’elle compte surtout régler des factures avec son gain.

En tout, la brigade aura vendu pour 67 770$ de billets. Puisque la brigade empochait 50% des gains, la loterie lui aura permis de récolter 33 885$.

Si on est content pour la gagnante, au sein de l’organisation, on avoue qu’on aurait bien aimé voir le suspense durer encore quelques semaines. Car il faut dire que la loterie connaissait une progression somme toute intéressante.

En comparaison, la loterie Chasse à l’as de Dalhousie – qui s’est soldée, rappelons-le, par un gros lot de 1,3 million $ – n’avait atteint le montant remporté à Campbellton que dix semaines plus tard. Le potentiel de croissance était donc là.

«Les choses allaient très bien ici. L’appui de la population était excellent et ça allait toujours en croissance. On était en gros très satisfaits de la participation», exprime Yves LePage, président de la brigade d’incendie de Campbellton.

À titre d’exemple, mardi, les ventes ont dépassé les 4000$, ce qui signifie que le prix de consolation a dépassé les 1000$. C’était la seconde fois que les ventes atteignaient ce cap.

«On a commencé notre loto deux semaines avant que ne soit remporté le gros lot à Dalhousie. La semaine suivante, on a effectué nos meilleures ventes, profitant justement de l’engouement de la Chasse à l’as. Elles ont chuté un peu par la suite, mais c’était prévisible. Là on commençait à avoir une bonne base, et on espère que ça va continuer», ajoute M. Lepage.

Car l’idée justement, c’est de poursuivre l’aventure. La brigade a en effet décidé de repartir en neuf la semaine prochaine, sa licence pour cette loterie étant valide pour 52 semaines.

«On recommence à zéro. Il nous reste encore 34 semaines alors on part en neuf et on essaie de recueillir le plus d’argent possible, car ce ne sont pas les besoins qui manquent ici», indique M. LePage, notant que le but de la loterie est de permettre à la brigade d’effectuer l’achat de pièces d’équipement.

D’ailleurs, la brigade n’a pas attendu le dénouement de la loto pour dépenser une partie de l’argent engrangé. Déjà, elle a fait l’acquisition d’une caméra thermique destinée à aider les pompiers à repérer les personnes et les foyers d’incendie.

Le prochain achat sur la liste devait être une pince de désincarcération (mâchoires de la vie).

La brigade aura besoin de quelques bonnes soirées pour pouvoir renflouer ses coffres et effectuer cet achat.