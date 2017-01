IKEA Canada tente une percée au N.-B.

L’important détaillant de meubles et d’accessoires de maison IKEA a annoncé mercredi l’ouverture de points de ramassage à Moncton et à Saint-Jean.

Dans un communiqué, la multinationale suédoise a indiqué vouloir rendre le magasinage plus accessible, plus pratique et plus abordable pour les Néo-Brunswickois.

Il faut toutefois noter que ces points de ramassage ne sont pas des magasins IKEA et qu’il n’y aura aucun article de disponible à la vente immédiate dans ces deux endroits.

L’entreprise explique que les clients peuvent magasiner leurs meubles et accessoires IKEA en ligne et en prendre possession aux points de ramassage qui sont exploités par une tierce partie, et ce, moyennant une somme de 59$.

Les clients qui le souhaitent pourront quand même faire livrer leurs achats à leur domicile, dans ce cas, les frais et les délais de livraison restent les mêmes, soit 140$.

«Notre pays est très vaste, il est donc important de mettre en place divers moyens qui nous permettent de pénétrer le marché de façon pertinente et économique. Moncton et Saint-Jean s’imposent naturellement comme les étapes suivantes dans notre plan de croissance de la marque IKEA au Canada», a indiqué David McCabe, directeur intérimaire de IKEA Canada.

IKEA compte pas moins de 375 magasins établis dans plus de 50 pays.

En 2015, l’entreprise avait annoncé son ambitieux objectif de doubler le nombre d’établissements IKEA au Canada d’ici 2025.