«Justin Trudeau maîtrise mal la réalité linguistique au Canada», juge un politologue

Justin Trudeau fait face à une pluie de critiques après avoir répondu en français aux questions posées en anglais lors de son passage à Sherbrooke.

Au cours d’une rencontre publique à Sherbrooke mardi soir, Justin Trudeau n’a pas prononcé un seul mot en anglais alors que six personnes se sont adressées à lui dans la langue de Shakespeare.

«Merci pour votre utilisation des deux langues officielles, mais on est au Québec donc je vais répondre en français», a-t-il répondu lorsqu’une dame lui a demandé si Ottawa avait l’intention de se pencher sur la pénurie de services en santé mentale pour les Québécois d’expression anglaise.

Les réactions furieuses ont rapidement suivi ces propos. Le Quebec Community Groups Network, qui rassemble une cinquantaine d’organismes québécois d’expression anglaise, demande une excuse formelle.

«Nous sommes consternés, déçus et particulièrement ébranlés du fait que le premier ministre a fait la sourde oreille», a fait savoir le vice-président Geoffrey Chambers dans un communiqué.

D’après Statistiques Canada, près de 42% des habitants de Sherbrooke sont bilingues.

En conférence de presse à l’Université Bishop mercredi matin, le premier ministre a reconnu qu’il aurait «peut-être dû répondre en partie en anglais, en partie en français».

«Sur réflexion, ça aurait été une bonne chose à faire, a-t-il déclaré. Les prochaines fois, je vais m’assurer d’amener un peu plus de bilinguisme où que je sois au pays.»

Martin Normand, chercheur en science politique à l’Université d’Ottawa, observe que cet épisode s’ajoute à une série de maladresses.

«Les faux pas du premier ministre en matière de langue officielle s’accumulent. Justin Trudeau maîtrise mal la réalité linguistique au Canada.»

La semaine dernière, M. Trudeau a répondu en anglais à une question qui lui était posée en français lors d’une assemblée publique à Peterborough, en Ontario. La décision n’avait alors pas suscité de réaction.

Martin Normand estime que le premier ministre ne suit pas la voie de ses prédécesseurs en agissant ainsi.

«Je crois que c’est absolument la mauvaise approche. Il y a un cadre linguistique canadien qui fait du français et de l’anglais deux langues officielles qui devraient avoir le droit de cité dans les évènements du premier ministre. Un premier ministre devrait pouvoir s’exprimer à sa guise dans les deux langues lors des évènements où qu’il soit.»

Le politologue remarque que les langues officielles n’occupent pas une place centrale dans les célébrations du 150e anniversaire du pays.

«Pour le gouvernement Trudeau, les langues officielles viennent au second plan, après la diversité et le multiculturalisme. Le français et l’anglais sont des langues parmi tant d’autres, le gouvernement semble oublier que les langues officielles ont une protection juridique et constitutionnelle au Canada.»

Chantal Carey condamne également les propos du premier ministre. Originaire de Tracadie, elle est engagée depuis plusieurs années dans le dossier des droits linguistiques.

«Cette dame a droit au respect comme n’importe qui. Que le premier ministre la nie ou la rejette parce qu’elle parle anglais, je trouve ça inacceptable.»

«Il aurait pu lui répondre dans sa langue puis traduire en français. Ce genre de réponse alimente les tensions. Ça éloigne les Canadiens au lieu de les rapprocher», ajoute-t-elle.

Avec des extraits de La Presse canadienne